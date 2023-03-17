Heidi Klum’un kızı Leni Klum annesini geçti! Üstsüz pozu olay yarattı... Sosyal medya onu konuşuyor

Alman model Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leni Klum annesi gibi bir süredir modellik yapıyor. Üstsüz pozlarıyla sık sık gündeme gelen Heidi Klum'un kızı da annesi gibi iddialı bir pozunu paylaştı.

Pembe bir iç çamaşırı üstü ve kot pantolonla poz veren Leni Klum, göğüslerini elleriyel kapatmayı tercih ederek seksi bir paylaşım yaptı.

Leni Klum’un Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.