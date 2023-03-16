Ünlü oyuncu Helen Flanagan aşk acısını dekolteli pozlarıyla attı! İpek pijama takımıyla göğüs esteğini gösterdi

2010 yılında Manchester City takımında forma giyen ünlü futbolcu Scoot Sinclair ile dünya evine giren Helen Flanagan geçtiğimiz yıllarda 13 yıllık eşiyle yollarını ayırmıştı. Ayrılığın sonra 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından daha da aktif olmaya başlayan Helen Flanagan, mavi pijama takımıyla son derece cesur pozlara imza attı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

32 yaşındaki güzel oyuncu başındaki havlu ve elindeki dış fırçasıyla yatmaya hazırlandığı anlarda çekilen fotoğraflarını yayınladı. Lavabonun kenarına oturan Flanagan dekolteli üstüyle göğüs estetiklerinden sonraki halini göstermeyi ihmal etmedi.

Üç çocuk annesi Flanagan’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Diş fırçalamak gibi basit bir sanat hiç bu kadar güzel ve seksi olmamıştı. Helen, teşekkür ederim” yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle büyüleyici! Süper mutlu görünüyorsunuz” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten inanılmaz bir güzellik” dedi.