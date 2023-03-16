Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ünlü oyuncu Helen Flanagan aşk acısını dekolteli pozlarıyla attı! İpek pijama takımıyla göğüs esteğini gösterdi

Ünlü oyuncu Helen Flanagan aşk acısını dekolteli pozlarıyla attı! İpek pijama takımıyla göğüs esteğini gösterdi

16.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coronation Street’ın yıldızı Helen Flanagan, 3 çocuğunun babası 13 yıllık eşi Scott Sinclair ile evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Boşanmanın ardından çocuklarıyla ilgilenen ünlü isim sosyal medyadan peşi sıra cesur pozlar paylaşmaya başladı. Son olarak Flanagan mavi pijama takımıyla dişlerini fırçaladığı anlarda banyoda çekilen pozlarını paylaştı.

Ünlü oyuncu Helen Flanagan aşk acısını dekolteli pozlarıyla attı! İpek pijama takımıyla göğüs esteğini gösterdi

2010 yılında Manchester City takımında forma giyen ünlü futbolcu Scoot Sinclair ile dünya evine giren Helen Flanagan geçtiğimiz yıllarda 13 yıllık eşiyle yollarını ayırmıştı. Ayrılığın sonra 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından daha da aktif olmaya başlayan Helen Flanagan, mavi pijama takımıyla son derece cesur pozlara imza attı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

1

32 yaşındaki güzel oyuncu başındaki havlu ve elindeki dış fırçasıyla yatmaya hazırlandığı anlarda çekilen fotoğraflarını yayınladı. Lavabonun kenarına oturan Flanagan dekolteli üstüyle göğüs estetiklerinden sonraki halini göstermeyi ihmal etmedi.

2

Üç çocuk annesi Flanagan’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Diş fırçalamak gibi basit bir sanat hiç bu kadar güzel ve seksi olmamıştı. Helen, teşekkür ederim” yorumunu ekledi.

3

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle büyüleyici! Süper mutlu görünüyorsunuz” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten inanılmaz bir güzellik” dedi.

İlginizi Çekebilir

Orduda seks kaseti itirafıyla şaşırttı! Gizlice girdi... “Milyoner oldum”

Orduda seks kaseti itirafıyla şaşırttı! Gizlice girdi... “Milyoner oldum”

 Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

 Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

 Sırtını tamamen açıkta bıraktı! Tanga dekoltesini gören bir daha baktı

Sırtını tamamen açıkta bıraktı! Tanga dekoltesini gören bir daha baktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En büyük göğüsleri istemişti! Son hali şaşırttı... "Nereye gitmiş"En büyük göğüsleri istemişti! Son hali şaşırttı... "Nereye gitmiş"
Tedirgin eden görüntüler! Uykudaydılar ama...Tedirgin eden görüntüler! Uykudaydılar ama...
Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor! “Bazen müşteriler bana katılıyor”

Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor! “Bazen müşteriler bana katılıyor”

“Giyindim” dedi ama yine iddialı pozlar! Transparan iç çamaşırıyla...

“Giyindim” dedi ama yine iddialı pozlar! Transparan iç çamaşırıyla...

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...

Kıyamet alameti olarak yorumlandı! "Solucan yağmuru" meğerse...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.