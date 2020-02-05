Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nu zorlayan iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm izle

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 6. bölümüyle 4 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 7. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Hekimoğlu, girdiği iddia sonucunda zor durumda kalıyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk olarak gözüne o gün işe geç kalan Memoli'yi kestirir ve kendisi yerine onu poliklinik görevine gönderir. Ancak Memoli de bu görevden nefret etmektedir. Eline geçen bir krizi fırsata çevirerek Hekimoğlu'nu kendi kazdığı kuyuya düşürür.

Hemolitik Anemi olan genç bir hasta getirilir. Başta hastalığın genetik olduğu sorgulansa da gerçek böyle değildir. Hekimoğlu'nun vakayı çözmesine ihtiyaç vardır. Ancak Ateş ağrı kesicilerini almadığı için oldukça zor bir durum yaşamaktadır. Hasta ile ilgilenebilecek halde değildir. Orhan'ın zorlaması sonucu işinin başına döner.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 11 Şubat Salı 20.00'da Kanal D'de.