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Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'nu zorlayan iddia! Hekimoğlu 6. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2020 01:37 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Hekimoğlu kullandığı ağrı kesiciler üzerine İpek ile iddiaya giriyor. Hapları kullanmadığı müddetçe poliklinik görevini yapmayacaktır. Ancak hastaneye gelen acil bir hastaya bakmak zorunda kalan Hekimoğlu, ağrı kesici ilaçlarını alamadığı için zor duruma düşüyor. İşte Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 6. bölümüyle 4 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin 7. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Hekimoğlu, girdiği iddia sonucunda zor durumda kalıyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk olarak gözüne o gün işe geç kalan Memoli'yi kestirir ve kendisi yerine onu poliklinik görevine gönderir. Ancak Memoli de bu görevden nefret etmektedir. Eline geçen bir krizi fırsata çevirerek Hekimoğlu'nu kendi kazdığı kuyuya düşürür.

Hemolitik Anemi olan genç bir hasta getirilir. Başta hastalığın genetik olduğu sorgulansa da gerçek böyle değildir. Hekimoğlu'nun vakayı çözmesine ihtiyaç vardır. Ancak Ateş ağrı kesicilerini almadığı için oldukça zor bir durum yaşamaktadır. Hasta ile ilgilenebilecek halde değildir. Orhan'ın zorlaması sonucu işinin başına döner.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 11 Şubat Salı 20.00'da Kanal D'de.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 6. Bölümde, Ateş'le dertleşen Orhan'ın geçmişindeki sır da ortaya çıkıyor!

Hekimoğlu 4 Şubat Salı yayınlanan son bölümde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Onun bu davranışı ise herkesin dikkatini çeker. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir. Bütün ekip bir araya gelerek bu vakayı çözmeye odaklanır.

Öte yandan Orhan'ın geçmişiyle ilgili bir sır da ortaya çıkar. Peki Hekimoğlu'nun bile bilmediği, Orhan'ı gözyaşlarına boğan bu sır ne?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!


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