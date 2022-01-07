Hem amatör hem profesyoneller için en iyi elektro gitar markaları hangileri?

Gitar, hem taşıması hem çalması nispeten daha kolay olduğu için oldukça popüler müzik aletlerinden biri. Rock müzik hayranları bilir, o efsane şarkılara hayat veren elektrogitarın mükemmel sesi olmadan olmaz. Peki, ya caz ve blues? Birçok müzik türünün en önemli enstrümanlarından biri olan elektrogitar ile müzik yapmak ya da hali hazırda elektrogitar çalıyor ancak gitarınızı değiştirmek istiyorsanız en iyi ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz.

Elektrogitar ne kadar sürede öğrenilir?

Hemen her enstrümanda olduğu gibi elektrogitar öğrenme süreci de tamamen kişinin ne kadar çaba sarf ettiği ve zaman ayırdığı ile ilgili bir durum. Eğer yeteri kadar zaman ayrılır ve gerekli özen gösterilirse elektrogitar kısa sürede öğrenilebilir. Gitar çalarken sağ ve sol el koordinasyonu ile parmakların bağımsız ve hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekir. Eğer bu alıştırmaları sık sık yaparsanız kısa sürede gitar çalmaya başlayabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Teorik eğitim 3 ayda verilse bile daha önce hiç enstrüman çalmamış ortalama bir kişinin toplam 5 ay içerisinde akıcı bir şekilde gitar çalabilmesi pek mümkün değil. Bunun nedeni ise bu sürede vücudun nörolojik olarak gitar çalmaya adapte olamaması. Tabii bu süre, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

1. Şık tasarımı ile dikkat çeken Squier Affinity Telecaster Elektrogitar

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En iyi elektrogitar markaları araştırmamızda ilk önerimiz olan Squier Affinity Telecaster Elektrogitar, mükemmel tonlaması ile dikkatleri üzerine çeker. 6 telli olarak üretilen ürünün klavyesi ve sap kısmında akçaağaç kullanılır. Gövde kısmı ise kızılağaç olan elektrogitar, topload tele köprü sistemine sahip. 1,61 inç eşik eni ile 25,5 inç skala uzunluğuna sahip ve 4,85 kg ağırlığındaki ürün, güçlü ses özelliği ile tüm gözleri üzerinde toplar. Poliüretan cilası sayesinde parlak görünümünü uzun yıllar boyunca korur.

112,4 cm x 38,61 cm x 9,53 cm ölçülerindeki Squier Affinity Telecaster Elektrogitar hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Muhteşem ses kalitesi ile Ibanez GIO SA GSA60

Sıradaki en iyi elektrogitar önerimiz olan Ibanez GIO SA GSA60, 6 telli bir enstrüman. Akçaağaç sap kısmı ile rahat bir kullanım sunarken gül ağacından olan perde klavyesi ise muhteşem tonları yakalamanıza yardımcı olur. Ahşap kontürlü gövdesi hafif olduğu için sahne performansınızı üst düzeye çıkarmanıza katkıda bulunur. Krom donanımlı elektrogitar, etkileyici görünümü ile kendine hayran bırakır. 3,5 kg ağırlığındaki ve 105 cm x 46 cm x 11 cm ölçülerindeki ürün, tremolo köprü sistemine sahip.

Her seviyede kullanıma uygun olan Ibanez GIO SA GSA60'ı satın almak için sizi böyle alalım.

3. Gitar çalmayı daha keyifli hale getiren Gibson Custom Elektrogitar

Kaliteli elektrogitar markaları arasında kendine yer bulan Gibson, Custom Elektrogitar'ın hoş görünümü ile tüm gözleri üzerinde toplar. 60. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan ürünün maun gövdesi üzerinde nitro kaplamalı 2 parça akçaağaç yer alır. Gül ağacından üretilen klavye, ellerin rahatça gezinmesi için gereken desteği sağlar. 6 telli elektrogitar, mükemmel ses tonu ile hem çalanı hem dinleyeni kendine hayran bırakır.

Vintage tarzı akort bölümü ile beğeni kazanan Gibson Custom Elektrogitar'ı detaylıca incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

4. Estetik duruşu ile ön plana çıkan Epiphone SG Special VE Elektrogitar

En iyi elektrogitar modelleri listemizde sırada Epiphone SG Special VE Elektrogitar var. Hard rock gibi sert müzik türlerini sevenlerin bayılacağı ürünün gövdesi ıhlamur ağacından yapılır. Sap kısmı okuome ağacından üretilen elektrogitarın klavyesi ise gül ağacından elde edilir. Rahat ve ince sapı kolay kavrama ve konforlu kullanım sunar. D profiline uygun olan ürün, epiphone hambuckerlar ile zengin tonlar vadeder. Giriş seviyesinde olanların bile rahatlıkla kullanabileceği gitarı profesyoneller de tercih edebilir. 6 telli ürün, 3 kg ağırlığında ve ‎111,8 cm x 43,2 cm x 20,3 cm ölçülerine sahip.

Estetik duruşu ile dikkat çeken Epiphone SG Special VE Elektrogitar'ı satın almak için sizi böyle alalım.

5. Benzersiz bir deneyim sunan Yamaha Pacifica 212VFM Elektrogitar

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Elektrogitar önerilerinde bir diğer tavsiyemiz olan Yamaha Pacifica 212VFM Elektrogitar, coil tap fonksiyonu ve alnico manyetiği özelliklerine sahip. Kaliteli akçaağaçtan üretilen gitar, havalı görünümü ile her yerde kendini öne çıkarır. Estetik tonları ve 3 şeffaf renk seçeneği ile alternatif sunan elektrogitarın klavye kısmı gül ağacından elde edilir. Şık bir tasarıma sahip olan ürün, etkileyici ses kalitesi ile gitar çalmayı daha keyifli hale getirir. 108,59 cm x 46,99 cm x 11,43 cm boyutlarındaki ürün, 5.31 kg ağırlığında.

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6. Uzun süreli kullanım ömrü sunan Stagg SEL-P90SB Elektrogitar

Elektrogitar tavsiyelerinde sırada Stagg SEL-P90SB var. Başlangıç seviyesindekiler için uygun olan ürün, 3 yollu anahtara sahip. Gövde kısmı masif kızılağaçtan üretilen elektrogitar, sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca size eşlik eder. P90 SC iki sensör ile donatılan üründe 21 perde bulunur. Gitar çalmayı daha eğlenceli hale getiren elektrogitar, keyifli anlar geçirmenize yardımcı olur. 105 cm x 61 cm x 26 cm boyutlarındaki ürün, 4.2 kg ağırlığında.

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7. Mavi rengi ile dikkat çeken Fujigen Odyssey Elektrogitar

İyi elektrogitar markaları arasında gösterilen Fujigen'in Odyssey Elektrogitar modeli, tek parça yumuşak akçaağaçtan yapılan bir gitar sapına sahip. 5 pozisyonlu coil-tap anahtar sayesinde ürün, farklı tonlar elde etmenize olanak sunar. GOTOH akort mekanizması, sorunsuz bir şekilde gitar çalmanıza yardımcı olurken akordun bozulmasını önler. Bu sayede akordu ayarlamak için zaman kaybetmenize mani olur. Elektrogitarın gövdesi ladin ağacından, ip malzemesi ise nikelden elde edilir. Yüksek ses performansı sunan 2 kg ağırlığındaki elektrogitar, ‎80 cm x 50 cm x 40 cm boyutunda.

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8. Muhteşem tonları ile kendine hayran bırakan Fender Squier Affinity Stratocaster Elektrogitar

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Fender Squier Affinity Stratocaster Elektrogitar, havalı tasarımı ile dikkat çeker. Poliüretan cila kullanılan ürünün gövdesi, kızılağaçtan elde edilir. Sap ve klavye kısmında akçaağaç kullanılan elektrogitar, 21 medium jumbo perdeye sahip. Tremolo köprü sistemi ile ön plana çıkan ürün, krom aksamları ile tüm gözleri üzerinde toplar. 60'lar tarzını yansıtan elektrogitar, konforlu bir kullanım için gereken desteği sunar. İster profesyonel ister amatör olsun, her seviyeye hitap eder.

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