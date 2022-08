Hem arabanızda hem günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz şarj aletleri

Kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj özelliği bulunan cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazların hızlıca şarj edilmesini sağlıyor. Kaydırmaz ve akım korumalı yüzeyleriyle güvenli kullanım sunan kablosuz şarj cihazlarının ev ve ofislerin yanı sıra araç içinde de kullanılabilecek modelleri üretiliyor. Ayrıca bazı modeller telefon standı vazifesi de görüyor. Hazırsanız bu modelleri incelemeye başlayalım!

1. Kullanıcı dostu tasarım: Baseus Katlanabilir Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi mıknatıslı kablosuz şarj cihazı modelleri arasında yer alan Baseus Katlanabilir Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı, yenilikçi ve kullanıcı dostu tasarımıyla kablosuz şarj cihazı alanında bir devrim yaratıyor. Hem yatay hem dikey olarak kullanılabilen tasarımıyla fonksiyonellik sunan model, şarj sırasında telefon standı vazifesi görerek kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Güçlü manyetik mıknatıslarıyla telefona tam yapışan cihaz, metal nesne algılama teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Böylece kablosuz şarj desteği bulunmayan farklı metal nesnelerle temasa geçtiği anda şarj akımını keserek güvenli kullanım imkânı sunuyor.

2. Geniş kullanım çeşitliliği: BCA Wiwu Ch-304 Liberator Kablosuz Araç İçi Şarj Aleti Telefon Tutucu

Araba için en iyi kablosuz şarj cihazı modeli arasında yer alan BCA Wiwu Ch-304 Liberator Kablosuz Araç İçi Şarj Aleti Telefon Tutucu, sunmuş olduğu başarılı özelliklerle kullanıcıların yaşantısını kolaylaştırıyor. 4 ve 6.5 inç boyutlarındaki kablosuz şarj desteğine sahip tüm cihazlarla uyumlu olan model, 360 derece dönebilme özelliğiyle de pratiklik sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, telefon kılıfı takılıyken de kablosuz şarja devam edebilmesi. Böylece araba kullanırken kullanıcılarını sürekli telefon kılıfı çıkartıp takma derdinden kurtarıyor. Dört farklı ağırlık merkezine sahip model, cihazı sağlam ve güvenli bir şekilde tutabiliyor.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (15.08.2022)

Calvin Klein marka ürünlerde fırsat

Ev ürünlerinde ikinci ürüne özel indirim

Stok fazlası ürünlerde %15 ve üzeri indirim

Tineco, Ecovacs ve Yeedi süpürgeler

Melitta kahve makineleri

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Şık ve zarif: Promate Wireless Qi Led Işıklı Çizilmeyen Ultra İnce Kablosuz Şarj Aleti

En ucuz kablosuz şarj cihazı modelleri arasında dikkat çeken Promate Wireless Qi Led Işıklı Çizilmeyen Ultra İnce Kablosuz Şarj Aleti, şık ve zarif tasarımıyla hem ev hem ofis ortamları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kaymaz tasarımlı şarj yüzeyi sayesinde telefonları sağlam bir şekilde tutan cihaz, düşme gibi kazalara meydan vermiyor. Telefonları kılıfları takılıyken de kolayca şarj ederek kullanıcılarını mutlu ediyor. Modelin en önemli özelliği, LED ışıklı göstergeye sahip olması. Böylece tek bir bakışla cihazın şarj edip etmediği anlaşılabiliyor. Ürünün %85'e kadar şarj verimliliği sağlaması da cabası!

4. Dayanıklı malzemesiyle: LavinMobil iPhone Uyumlu Magsafe Kablosuz Şarj Aleti Cihazı

Başarılı ve kullanışlı ürün çeşitleriyle tanınan LivinMobil markasının LavinMobil iPhone Uyumlu Magsafe Kablosuz Şarj Aleti Cihazı, modern tasarımı ve beyaz rengiyle tercihini her daim sadelikten yana kullanan birçok kişinin ilgisini çekiyor. Kablosuz şarj cihazı yapımında kullanılan kaliteli malzemeler sayesinde ürün, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sergiliyor. Qi şarjla uyumlu olduğu için birçok iPhone ve AirPods modellerini şarj edebiliyor. Böylece geniş kullanım çeşitliliği sunuyor. Kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan model, kompakt tasarımı sayesinde sıklıkla seyahat edenlere de avantaj kazandırıyor.

5. Kaliteli ve kullanışlı: Vendas Araç İçi Havalandırma Bölmesi Uyumlu Baseus Wisdom Kablosuz Şarj Aleti ve Telefon Tutucu

Arabasında kablosuz şarj cihazı ve telefon tutucu sahibi olmak isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapan Vendas Araç İçi Havalandırma Bölmesi Uyumlu Baseus Wisdom Kablosuz Şarj Aleti ve Telefon Tutucu, en başarılı kablosuz şarj cihazları arasında bulunuyor. Birçok kullanıcı "Telefon tutucu kablosuz şarj cihazı nasıl çalışır?" sorusunu soruyor. Otomatik kilitleme özelliği sayesinde telefonu güçlü bir şekilde sabit tutabilen ürün, kablosuz şarj cihazı vazifesi de görüyor. Telefon kılıfından etkilenmeden şarj etme görevini yerine getiren cihaz, şarj tamamlandığında elektrik akımını otomatik kesebiliyor. Yumuşak pedli tasarımı sayesinde telefonlara zarar vermiyor.

6. Telefonunuzu hızlıca şarj edin: Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı

Son derece sade tasarımıyla kullanıcılarından tam not alan Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı, "En hızlı kablosuz şarj cihazı hangisi?" sorusunu soranlara tavsiye ediliyor. En iyi kablosuz şarj cihazı modeli arasında yer alan ürün, 10 watt gücündeki şarj hızıyla telefon ve çeşitli akıllı cihazları kısa sürede şarj ediyor. Evrensel Qi uyumluluğu sayesinde ürün, modeli ne olursa olsun Qi özelliği bulunan her cihazı şarj edebiliyor. 3 mm kalınlığa kadar her kılıfı destekleyen cihaz, şarj işlemi öncesi kılıf çıkartma devrine son veriyor. LED göstergesi sayesinde şarj durumu hakkında kullanıcılarını en pratik yoldan bilgilendiriyor.

7. Güçlü ve dayanıklı: Razer Chroma 10 Watt Hızlı Kablosuz Şarj Aleti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kaliteli ve performanslı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer markası, Razer Chroma 10 Watt Hızlı Kablosuz Şarj Aleti'yle en kaliteli kablosuz şarj aleti modelleri arasında zirvede bulunuyor. 10 watt çıkış gücü sayesinde hızlı ve etkili bir şarj desteği sunan ürün, akıllı telefonların yanı sıra kablosuz şarj uyumlu kulaklık gibi birçok farklı ürünün şarj edilmesini sağlıyor. Kauçuk dokulu yumuşak yüzeye sahip olduğu için model, şarj ettiği cihazlara zarar vermiyor. Ürünün en çok dikkat çeken özelliği, RGB aydınlatmaya sahip olması. 16.8 milyon renk seçeneğine sahip RGB zemin aydınlatmasıyla son derece şık bir görünüm sunuyor.

8. Evrensel uyumluluk: Ugreen 15 Watt Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

Farklı marka ve modellerde akıllı cihazları olan ve her cihazını tek bir kablosuz şarj istasyonunda şarj etmek isteyenlere önerilen Ugreen 15 Watt Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı, 15 watt hızında enerji verimliliği sunarak en hızlı kablosuz şarj cihazı modelleri arasında bulunuyor. Tamamen kaymaz materyallerden üretildiği için model, telefonları düşme tehlikesinden koruyarak onlara güvenli bir alan sağlıyor. Ufak boyutu sayesinde kolaylıkla taşınabilen ürün, istenen her yere rahatlıkla götürülebiliyor. Az yer kapladığı için de çalışma masalarında kendine kolayca yer bulabiliyor. Şarj aleti, modern tasarımıyla kullanıcılardan tam not alıyor.

9. Pratik ve güvenli: Spigen Essential F308W Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı

"En güvenli kablosuz şarj cihazı hangisi?" sorusunu soranların karşısına sıklıkla çıkan Spigen Essential F308W Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı, başarılı ve kullanıcı dostu özellikleriyle muhteşem bir şarj performansı sergiliyor. Akıllı IC çip koruması bulunduran model, kısa devre gibi problemleri tamamen ortadan kaldırıyor. Aynı şekilde şarj sırasında meydana gelebilecek aşırı ısınmanın da önüne kesmek için ControlHeat özelliğini kullanıyor. 10 watt seviyesinde güce sahip model, Qi özelliği bulunan tüm cihazlarla çalışabiliyor. Kaymaz dokulu özel yüzeyi sayesinde cep telefonları için güvenli bir zemin sunuyor.

10. Aynı anda iki cihazı şarj edin: HyperX HX-CPBS-C ChargePlay Base Qi Sertifikalı Kablosuz Şarj Cihazı

Kalabalık aileler ve aynı anda iki cihazını şarj etmek isteyenlere önerilen HyperX HX-CPBS-C ChargePlay Base Qi Sertifikalı Kablosuz Şarj Cihazı, en iyi ikili kablosuz şarj cihazı modelleri arasında öne çıkıyor. Cep telefonlarının yanı sıra Qi özelliği bulunan kulaklık, mouse ve tablet gibi çeşitli cihazların da şarj edilmesine imkân tanıyor. Sade ve modern tasarımıyla her ortama kolayca uyum sağlayan ürün, LED ışıklı göstergesi sayesinde şarj durumunun kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. 10 watt şarj hızına sahip model, kaliteli ve dayanıklı malzeme yapısıyla da dikkat çekiyor.