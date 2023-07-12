Hem Arabistan hem de Afrika üzerinden geliyor, Türkiye'yi etkisi altına alacak! İstanbul ve Ege için o günler tehlikeli: '45 dereceleri görecek'

Dünyayı kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. İçinde bulunduğumuz hafta termometreler rekor değerleri gösterebileceği belirtiliyor. Bugünden itibaren Türkiye iki Bafra ve Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul ve başta Aydın olmak üzere Ege bölgesi için uyarı geldi.
Meteoroloji mühendisi Adil Tek, ATV Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Geçtiğimiz haftaki yağışların ardından Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava akışı var. Güney illerimizde bu değerler 45 derecelere kadar çıkıyor. Cuma ve cumartesi günleri ülkemizin genelinde sıcaklıklar doruk noktaya çıkacak.
İstanbul'da cuma, cumartesi günleri 37, 38 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar. Ege'de iç kesimlerde, Aydın en sıcak illerimizden biri, buralarda 45 derece. Şanlıurfa, Mardin de 45 dereceleri görecek görünüyor."
Öte yandan İstanbul Üniversitesi'nden İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil de TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda sıcak havalarla ilgili şunları ifade etti:
"Küresel süreçlere göre özellikle de Türkiye’yi ilgilendiren basınç merkezleri ve yapıları açısından bakıldığında pazar gününe kadar sıcak hava görülecek.
Geçen yaz aylarında özellikle Avrupa'da da sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının hem Avrupa'da hem Türkiye'de bugünden itibaren etkili olmaya başladığını gördük.
Kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu.
Geçtiğimiz dönemlere göre farklı olan yaz yağışlarının biraz daha fazla; daha doğrusu zaman zaman ortalamanın üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi arttığı için yağışlar daha fazla düşüyor. Bu da son birkaç gündür gördüğümüz gibi Türkiye’nin belli bölgelerinde afete dönüşecek, zarar verebilecek boyuta geliyor.