Hem ergonomik hem de dayanıklı yapısıyla sizi kendine hayran bırakacak en iyi Logitech marka mouselar

Defter kullanırken kalem neyse bilgisayar kullanırken de mouse odur, diyebiliriz. Bilgisayarın ayrılmaz bir parçası olan ve kullanım açısından büyük kolaylık sağlayan mouselar, çalışma ve oyun performansını en çok etkileyen bileşenlerden biri. Bu sebeple mouse alırken iyi bir ürün seçmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yeni bir mouse almayı planlıyorsanız birbirinden üstün özellikleriyle ön plana çıkan Logitech mouse modellerini incelemenizde fayda var.

1. En iyi logitech mouse seçeneğini arayanlara: Logitech G Pro Wireless Gaming Mouse

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"Logitech mouse nasıl bağlanır?" diye merak edenler için kolay bir çözüm sunan Logitech G Pro Wireless Gaming Mouse, "tak unut" özellikli bir nano alıcı ile beraber geliyor. Bazı modellerde bu alıcı olmayabiliyor. Bu durumda mouse direkt olarak tabletin ya da bilgisayarın bluetooth alıcısına veya ekstra bir alıcıya ihtiyaç duyuyor.

Uzun ömürlü bir pil ömrü sunan sessiz mouse 18 ay boyunca sorunsuz kullanım imkânı sağlıyor. Sahip olduğu üstün özellikler ile oyun oynamayı çok daha eğlenceli ve rekabetçi bir hâle getiriyor.

2. Kaliteli bir oyuncu mouse arayanlara: Logitech G502 X Kablolu Oyun Mouse

Programlanabilir özellikli Logitech G502 X Kablolu Oyun Mouse, oyuncuların en beğendiği modeller arasında. Harika hız ve performans için yeni mekanik Lightforce anahtar teknolojisini kullanıyor. Böylelikle net tepki ve hassas çalışma imkânı sağlıyor. Buna ek olarak Hero 25K oyun sensörü sayesinde oyun performansında yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlıyor.

Yeniden tasarlanan DPO kaydırma tuşu DPI seviyesinin hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Kaydırma tekerleği de hassas ve ayarlanabilir olmasıyla ön plana çıkıyor. Bu sayede modlar arasında kolay bir şekilde geçiş yapılabiliyor.

3. "En iyi mouse hangisi?" diyenlere: Logitech MX Anywhere 2S Kablosuz Mouse Midnight Teal

Logitech MX Anywhere 2S Kablosuz Mouse Midnight Teal yüksek performansıyla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. 4000 DPI'a kadar hareket çözünürlüğü sunan cihazın üzerinde yedi adet tuş bulunuyor. Bu sayede ürünün kullanımı oldukça pratik.

Sağ elini kullananlar için imal edilen ürün bir adet kablosuz bağlantı sağlayan Bluetooth alıcısı ile kullanılıyor. Tak çalıştır özellikli alıcı PC'ye bağlandıktan sonra 10 saniye içinde mouse'u kullanmaya başlayabilirsiniz. Ürün hem Windows hem MAC bilgisayarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Süper hızlı çalışan kaydırma tekerleği işlerinizi hızlandırıp kolaylaştırıyor.

4. İş için mouse arayanlara: Logitech MX Master 3 Mouse

Logitech MX Master 3 Mouse, iş için yüksek performanslı mouse arayanlara özel bir seçenek. Güvenli kablosuz bağlantısı ile iletişim kuran cihaz; daha çok bilgi teknolojisi alanında çalışanlar, veri analistleri ve içerik üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Logi Bolt kablosuz teknolojisi ile çalışan ürün, ultra magspeed kaydırma özelliğine sahip. Bu sayede farklı modlar arasında değişen tekerleğiyle manyetik kaydırma hızını ve hassasiyetini en iyi seviyede deneyimlemenizi sağlıyor. Ergonomik tasarımı uzun saatler boyu çalışan kişiler için özel olarak hazırlanıyor.

5. İşte kullanılacak Logitech mouse önerisi arayanlara bir alternatif daha: Logitech Mouse MX Vertical Mouse

Logitech Mouse MX Vertical Mouse, 400-4000 DPI aralığında DPI ayarlamaya izin veriyor. 10 metre mesafeden sorunsuz bağlantı kurabilen mouse, yeniden şarj edilebilir 240 mAh'lık batarya ile kullanıcıya ulaşıyor. Gerektiğinde USB-C üzerinden hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

Çalışırken daha verimli olmak isteyen kişiler için özel olarak tasarlanan mouse Logitech Flow özelliğiyle birden çok bilgisayarı sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor. Logitech Options yazılımı sayesinde tuşları istediğiniz gibi özelleştirebilir ve imleç hızını ayarlayabilirsiniz.

6. MAC ile uyumlu bir mouse arıyorsanız: Logitech Mac İçin MX Master 3S Performans Kablosuz Mouse

macOS ve iPadOS gibi işletim sistemleri ile uyumlu bir mouse arıyorsanız Logitech Mac için MX Master 3S Performans Kablosuz Mouse'a göz atmanızda fayda var. 8K DPI cam üzerinden hareketlerinizi takip eden mouse %90 daha az ses çıkaran yapısıyla çalışma konforunuzu arttırıyor.

Magspeed kaydırma özelliği sayesinde %90 daha hızlı olmasının yanı sıra %87 daha iyi kaydırma hassasiyeti sunuyor. Ergonomik tasarımıyla bilek tutuşunu optimum seviyeye getirerek başparmak hareketlerini kolaylaştırıyor. Böylece bilek ağrılarının da önüne geçiyor.

7. Üstün performanslı kablosuz Logitech mouse seçeneği: Logitech MX Ergo Mouse

Elin doğal pozisyonunu destekleyen Logitech MX Ergo Mouse, trackball sayesinde ön kolu ve bilekteki kas yorgunluğunu %20 oranında azaltır. Bu sayede bileklerinizin üzerine binen yükü en aza indirir ve daha uzun süre konforlu bir şekilde çalışmanızı sağlar.

20 derecelik eğme açısına sahip olan mouse, bilek ve el duruşunu istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlar. Baş parmak ile rahatça kontrol edebileceğiniz model, olağanüstü bir izleme ve doğruluk sunar. DPI tuşu sayesinde hassasiyet ve hızlı izleme modları arasında kolayca geçiş yapabilir, keyifli bir çalışma deneyimi yaşayabilirsiniz.

8. Hızlı ve verimli çalışmak isteyenlerin en büyük yardımcısı: Logitech MX Master 2S Kablosuz Fare

Aynı anda üç bilgisayara kadar bağlantı kurarak aktif yönlendirme sağlayan bir mouse arıyorsanız Logitech MX Master 2S Kablosuz Fare tam da size göre! Mouse; sadece bilgisayarları yönlendirmekle kalmıyor, bilgisayarlar arasında kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapmanızı da mümkün kılıyor.

4000 DPI'a kadar hassasiyet sağlayan mouse bu sayede en hassas noktaları bile rahatlıkla yönetmenizi sağlıyor. Ergonomik tasarımı el ve bileklerin doğal bir duruşta kalmasını sağlıyor. Üç dakikalık şarj ile tüm gün çalışma kapasitesine sahip olduğu için sizi pil derdinden de kurtarıyor.

9. Profesyonel oyuncuların tercihi: Logitech G G502 HERO Kablolu Oyuncu Mouse

Her profesyonel oyuncunun hayallerini süsleyen mouselar arasında yer alan Logitech G G502 HERO Kablolu Oyuncu Mouse, üstün performansıyla kullanıcıları memnun eden ürünlerden biri. Programlanabilir tuş özelliği sunan ürünün Logitech GHUB programı üzerinden sık kullanılan komutlar ve makrolar için programlanabilir 11 adet tuşu var.

Model 400'den fazla IPS ve 100 ile 25.600 arasında DPI aralığı sunar. Oyunlarda rekabet açısından hissedilir seviyede istikrar sağlayan mouse, yanında gelen beş adet 3,6 gram ağırlık sayesinde ağırlık merkezini istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanır.

10. Odaklanma için daha az ses: Logitech MX Anywhere 3S Kompakt Kablosuz Mouse

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Her türlü yüzeyde hızlı bir şekilde çalışma imkânı tanıyan Logitech MX Anywhere 3S Kompakt Kablosuz Mouse cam dâhil tüm yüzeylerde hareket yakalama kabiliyetiyle tanınıyor. Quiet Clicks özelliği de bulunan cihaz hem evde hem ofiste kullanırken daha az tıklama sesiyle daha fazla odaklanmanıza yardımcı olur. Böylelikle iş performansınızı arttırır.

Daha hızlı çalışmak isteyenler için saniyede 1000 satır kaydırma özelliği bulunan tekerleğiyle zamandan tasarruf sağlar. Çoklu cihaz desteği de bulunan mouse; Windows, macOS, Chrome OS ve Linux gibi farklı sistemlerde kullanılabiliyor. Tek seferde üç ayrı cihaza bağlanabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

