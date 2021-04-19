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  4. Çanakkale’de kısıtlama saatinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çanakkale’de kısıtlama saatinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

19.04.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar, bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olay, 17 Nisan Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Çanakkale Lisesi civarında meydana geldi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olması rağmen taktıkları maskeleriyle kolayca evin bahçesine giren 2 hırsız, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletin ayaklığını kaldırarak rahat tavırlarla bahçe kapısından çıkardı. Daha sonra sessizce bahçe kapısını kapatan 2 şüpheli gözden kayboldu. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Motosiklet sahibi H.T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası görüntülerini izledikten hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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