Mynet Trend

Hemanjiom nedir? Hemanjiom belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

bahar.aydin bahar.aydin
SAĞLIK  | 10.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Bir tür tümör çeşidi olan Hemanjiom (Damar Tümörü), doğumdan itibaren ortaya çıkar ve tedavi edilmezse zamanla büyüyebilir. Genellikle damarsal yapılardan oluşan ve iyi huylu seyreden tümör olarak bilinsede bazı hastalarda karaciğer gibi hayati organlara yakın olması nedeniyle tehlikeli olabiliyor.

Hemanjiom nedir? Hemanjiom belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Hemanjiom, damarsal yapılardan oluşan, genellikle iyi huylu seyreden bir tümör olarak biliniyor. Hastalık, damarın içindeki kan basıncı ve damar geliştirici faktörlerin etkisiyle büyüme, yayılma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle, habis özellikler göstermese de kanama eğiliminin olması ve bazı hastalarda karaciğer gibi hayati organlara yakın olması nedeni ile tehlikeli durumlar oluşturuyor ve tedavi edilmesi gerekiyor. Hemanjiosarkom ise kan damarı kaynaklı tümörlerin kötü huylu olanlarına verilen isim.

Hemanjiomun doğumsal bir hastalık olması sebebi ile bebeklik döneminden itibaren görüldüğünü belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Kimi hemanjiomlar ilk yıllarda kendiliğinden gerileyip kaybolabilirken, bazıları hızlıca büyüyüp ilerleyebilir. Sıklıkla cilt damarlarında görülen tümörler olmakla birlikte, karaciğer gibi iç organlarda da bulunabilirler. Bu nedenle hemanjiomlar tanısı konulması, yakından takip edilmesi ve ihtiyaç halinde uygun yöntemlerle tedavi edilmesi gereken tümörlerdir” dedi.

1554815365_G__rsel_3

HEMANJİOM TANISI NASIL KONUR?

Dr. Cem Arıtürk hastalığın belirtileri ve tanısının konması hakkında şunları söyledi: “Hemanjiomlarda ilk şikayetler genellikle görsel ve estetik sorunlardır. Hastaların cildinin herhangi bir bölgesinde kırmızı-mor renkli, ciltten kabarık, yumak şeklinde damar yapıları görülür. Normal damar yapısından farklı olan bu tümörler, çok küçük travmalarla ya da kendiliğinden kanayabilirler. Başlangıçta küçük boyutlarda olan bu tümörler, zamanla büyüme eğilimi gösterebilirler.

Belirtiler gözlendiğinde yapılması gereken ilk tetkik doppler ultrasonografidir. Hemanjiomun hangi damardan köken aldığı, cilt altı, kas dokusundaki yayılımı ve organlarda da hemanjiom bulunup bulunmadığı mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu nedenle MR veya BT anjiografi yöntemleri kullanılır. Konvansiyonel anjiografi özellikle doppler ultrasonografi tanısı konmuş hemanjiomların anatomik özelliklerini ortaya koymak ve tedavi etmek amacı ile kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.”

1554815366_G__rsel_2

HEMANJİOM BÜYÜR MÜ?

Hemanjiomların doğumdan sonra, bebeğin de büyümesi ile büyüyebileceğinin altını çizen Dr. Cem Arıtürk, “Bu büyüme 'damar geliştirici' faktör olarak bilinen ve vücuttan salgılanan bir maddenin etkisi ile meydana gelir. Ancak “her hemanjiom büyür” gibi bir kural bulunmamaktadır. Bazı hemanjiomlar hayat boyu aynı boyutta kalabilirken kimi hemanjiomlar da zamanla küçülerek kaybolabilirler.

Hemanjiom tedavisi, hemanjiomun büyüklüğüne, yerleşimine, köken aldığı damarlara ve iç organlarda hemanjiom bulunup bulunmadığına göre değişir. Bununla birlikte sadece cilt ve kas dokularında bulunan hemanjiomlarda hastanın şikayetleri de tedavi seçimi konusunda önem taşımaktadır.

Büyüme göstermeyen, şikayete neden olmayan yüzeysel hemanjiomlar yıllık takiplerle kontrol edilebilir. Ancak şikayete neden olan, kas içinde de ilerleyen, iç organlarda bulunan hemanjiomlar tanı konduktan sonra tedavi edilmelidir” dedi.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
2019 estetik trendini yakalayın!2019 estetik trendini yakalayın!
Kalp sağlığınız için en önemli besin!Kalp sağlığınız için en önemli besin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damar tümörü Hemanjiom

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 estetik trendleri nelerdir? Niş tedavi nasıl olur, hangi bölgelere uygulanır?

2019 estetik trendini yakalayın!

Kalp sağlığı için hangi besinler tüketilmelidir? Kalp sağlığına zararı olan besinler nelerdir?

Kalp sağlığınız için en önemli besin!

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının yol açtığı zararlar nelerdir?

Bilinçsizce kullanmak aort damarının yırtılmasına neden oluyor

Sabah sporu tehlikeli midir? Kalp hastaları hangi sporları yapabilir?

Bu saatlerde yapılan spor kalp krizine yol açabilir!

Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?

Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?

Bebeklerde gece beslenmesi nasıl bıraktırılmalı? Gece beslenmesinin zararları nelerdir?

Bebeğiniz gece beslenmesini bırakmak istemiyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.