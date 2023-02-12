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  4. Hemşire Şeyma Alakuş deprem anında kaçmak yerine hasta çocukları kurtardı! Sarsıntıya aldırmadan koştu

Hemşire Şeyma Alakuş deprem anında kaçmak yerine hasta çocukları kurtardı! Sarsıntıya aldırmadan koştu

12.02.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin etkili iller arasında olan Gaziantep'teki bir hastaneden duygulandıran görüntüler geldi. Hemşire olarak görev yapan Şeyma Alakuş, deprem anında dışarıya kaçmak yada saklanmak yerine hasta çocukları kurtarmak için canını hiçe saydı. Depremin tüm şiddetine rağmen koşarak çocukların yanına giden hemşire, tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar yeniden hastaneye girdi.

Gaziantep'te büyük yıkıma neden olan depremler sırasında bir hemşirenin kahramanlık anları sosyal medyada gündem oldu. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde nöbetçi olan hemşire Şeyma Alakuş'un deprem anında aklına gelen ilk şey hasta çocuklar oldu.

CANINI HİÇE SAYDI

Hemşire Alakuş deprem anında dışarı kaçmak yerine hastane koridorlarında canla başla koşturdu. Kendi canından önce hastalarını düşünen Alakuş, hızla koşarak çocukların yanına gitti.

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Çocukları kucağına alarak dışarıya çıkaran hemşire, başka hastalar için tekrar hastaneye girdi. O anlar hastanenin kamerasına yansıdı.

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