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Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj! 'Mühendis olun, sağlam binalar yapın'

12.02.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan maden işçilerinin Hatay'da kullandıkları sınıftaki tahtaya yazdıkları mesaj gündem oldu. Madenciler tahtaya "Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka anneler babalar çocuklar ağlamasın yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz" yazdı. 

Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj! 'Mühendis olun, sağlam binalar yapın'

Depremin ardından bölgeye gönderilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerinden bir grup Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda konakladı. Arama kurtarma çalışmalarından sonra dinlenmek için okula gelerek ihtiyaçlarını gideren maden işçileri, yeni bir göreve gidecekleri için okulu boşalttı. Sınıfları konaklamak için kullanan madenciler, öğrenciler için tahtaya öğrencilerin mühendis olup sağlam binalar yapmalarını içeren bir mesaj bıraktı. 

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'BİZLER ZONGULDAK MADENCİLERİ SİZLER İÇİN BURADAYDIK'

'Bizler Zonguldak madencileri sizler için buradaydık' başlıklı o mesaj şöyle:

"Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı, siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka anneler babalar çocuklar ağlamasın yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın" (DHA)

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