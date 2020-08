Henry Cavill'in rol aldığı bu yapımları herkes çok seviyor! Hala izlemediyseniz...

Konu: DC'nin en sevilen kahramanları Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash ve Cyborg Justice League'de bir araya geliyor! Henry Cavill'in Kal-El, yani Superman karakterini canlandırdığı filmde, dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelir. Batman, bu tehlikeyi kendi başına ortadan kaldıramayacağını fark edince diğer kahramanları onunla birlikte mücadele etmeye davet eder. Ama ele avuca sığmayan Flash'ı, umutsuz Cyborg'u ve kendi halinde takılan Aquaman'i ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır.

Yönetmen: Zack Snyder

2. Mission Impossible: Fallout (IMDb: 7.7)

Tür: Film

Konu: Görevimiz Tehlike serisinin devam filminde Henry Cavill, August Walker karakterine hayat veriyor. Serinin 6. filminde Berlin'deki bir görevin ters gitmesi, dünyayı nükleer bir tehlikeyle baş başa bırakır. Bu yıkımı durdurmak için CIA'in kara listesine giren Ethan Hunt'ın tanıdık yüzlerle iş birliği yapması gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Henry Cavill, Tom Cruise, Rebecca Fergusan

Yönetmen: Christopher McQuarrie

3. The Tudors (IMDb: 8.1)

Tür: Dizi

Konu: İngiltere Kralı VIII. Henry'nin hayatının anlatıldığı 4 sezonluk dizide Henry Cavill'i Charles Brandon olarak görebilirsiniz. Bu tarihi dizide halk, krala karşı isyan etmeye kalkınca VIII. Henry'nin entrikalarla, aşk oyunlarıyla ve iktidar savaşlarıyla mücadele etmesi iyice zorlaşır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Henry Cavill, Jonathan Rhys-Meyers, Tamzin Merchant, Sarah Bolger

Yönetmen: Michael Hirst

4. The Witcher (IMDb: 8.2)

Tür: Dizi

Konu: The Witcher isimli kitap serisinden uyarlanan filmde Henry Cavill, doğaüstü güçleri olan bir canavar avcısını, yani Rivyalı Geralt'ı canlandırıyor. 2. sezonu için onay alan The Witcher'da insanlar, büyücüler, cüceler ve elfler arasında acımasız bir savaş çıkar ve bu savaş adeta bir katliama döner. Bu sırada yaşadığı şehir yerle bir edilince her şeyini kaybeden Ciri'nin Geralt'ı bulması gerekir; ama onu bulmaya çalışırken bir de hayatı için savaşması gerekince işler iyice karışır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

Yönetmen: Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez, Charlotte Brandstrom, Marc Jobst