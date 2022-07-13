Hep aynı şeyi yapıyor! Büyük model Ashley Graham göğüslerini elleriyle kapatıp küvetin yanından paylaştı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile kafalarda kalıplaşan güzellik algısını bozmak için ardı ardına paylaşımlarda bulunan büyük beden model Ashley Graham bu kez de ikizlerini dünyaya getirdikten sonra değişen beden ölçülerini sergilediği bir paylaşım yaptı. Daha önce hamile olan anne adaylarına destek olmak için vücudundaki çatlak izlerini paylaşan Graham bu kez göğüslerini elleriyle kapatarak kendisine olan güvenini gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Geçtiğimiz ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Amerikalı model, sıklıkla çocuklarıyla ilişkilerini anlatan paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında kendisine zaman ayırdığını gösteren Graham, küvetin yanında yarı çıplka yaptığı paylaşıma, “Göğüslerimi ve moralimi dik tutmaya çalışıyorum” notunu ekledi.

Graham’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda bulundu.



