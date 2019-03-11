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Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gerçeği öğrenince...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki yeni bir şey daha öğrenmeyelim sevgili okur. Bilgilerimizi tazeledikçe, pratik ve yeni bilgiler buldukça sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz şey ise yıllarca 'yanlış' biçimde yediğimiz ananas ile ilgili. Twitter'da kısa zamanda popüler olan ananas yeme videosu sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bildiğimizde çok daha farklı şekilde ananası yiyen twitter kullanıcısına birbirinden ilginç cevaplar da gecikmedi.

Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gerçeği öğrenince...

Twitter'da paylaşılan ananas yeme videosu kullanıcıların dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. Yüzlerce kullanıcılar tarafından paylaşılan videoya kimisi "hayatım bir yalandan ibaretmiş" dedi kimi de videonun gerçek olmadığını savundu. Bu ananas yeme modelini deneyenlerden başarılı olan da var bir türlü beceremeyenler de... :)

İşte viral hale gelen, yıllarca yanlış yemişiz dedirten videonun detayları:

Videoda bıçak kullanmadan, sadece parmaklarıyla ananası ayıklayan kadını görüyoruz. Çok basit duruyor değil mi? İnsanın hemen bir ananas alıp deneyesi geliyor. Merak etmeyin, deneyenlerin görüntüleri de var!

Yöntemin işe yaramadığıyla yüzleşen bir kullanıcı;


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