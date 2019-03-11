Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Gerçeği öğrenince...

Twitter'da paylaşılan ananas yeme videosu kullanıcıların dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. Yüzlerce kullanıcılar tarafından paylaşılan videoya kimisi "hayatım bir yalandan ibaretmiş" dedi kimi de videonun gerçek olmadığını savundu. Bu ananas yeme modelini deneyenlerden başarılı olan da var bir türlü beceremeyenler de... :)

İşte viral hale gelen, yıllarca yanlış yemişiz dedirten videonun detayları:

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) 8 Mart 2019

Videoda bıçak kullanmadan, sadece parmaklarıyla ananası ayıklayan kadını görüyoruz. Çok basit duruyor değil mi? İnsanın hemen bir ananas alıp deneyesi geliyor. Merak etmeyin, deneyenlerin görüntüleri de var!

Yöntemin işe yaramadığıyla yüzleşen bir kullanıcı;

Don’t let Twitter lie to you about how to eat the pineapples y’all! ???? pic.twitter.com/cM70mqvwKC — UPROXX (@UPROXX) 11 Mart 2019



