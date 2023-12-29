'Hepimizden sır gibi saklanıyor' Canlı yayında o isimleri açıklayınca... Mehmet Metiner'den dikkat çeken tepki 'Vallahi bizden esirgiyorlar'

Tüm partiler artık iyiden iyiye yerel seçim atmosferine girdi. Açıklanan adayların yanı sıra henüz açıklanmayan isimler de çok konuşuluyor. Özellikle AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları en çok merak edilenler arasında. Son olarak AK Parti'nin adaylarının açıklanacağı tarih ve partinin anketine göre farklı isimlerin aldığı oy oranları gazeteci Fatih Atik tarafından açıklandı. Atik aldığı bu bilgileri paylaşınca AK Parti eski İstanbul milletvekili Mehmet Metiner'in verdiği tepki de dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ'DE ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tv100 canlı yayınında gazeteci Fatih Atik, "Adayların açıklanacağı tarihi de az çok biliyoruz. Bugün aldığım bir bilgiye göre Ankara ve İstanbul adayları bir değişiklik olmazsa 15 Ocak gibi açıklanacak. Bu hafta bir açıklama yapılmasını bekliyorduk. Bu çarşamba günü fakat AK Parti grubu ertelendiği için 5 Ocak'ta gelecek haftaki grup toplantısında yani 3 Ocak ya da 5 Ocak'ta AK Parti bazı il belediye başkanlarını açıklayabilir. Ama asıl büyük aday tanıtımı İstanbul ve Ankara'nın da dahil olacağı 15 Ocak'ta yapılacak gibi görünüyor." dedi.

O ANKETİ PAYLAŞTI: ALİ YERLİKAYA...

Devamında Atik "Bize geçen haftaki programda Ben burada söylemiştim bazı illerle ilgili çalışmalar bitti diye fakat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tekrar gözden geçirilmesini istemiş. Onunla alakalı da çalışmalar devam ediyor. İstanbul'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bu AK Parti'de yapılan son anketlerden bir tanesi olarak elime geldi. Onu paylaşayım... Vatandaşa sordukları soru şu; 'Kime oy verirsiniz' Kime oy verirsiniz diye sorulduğunda AK Parti'nin çalışmasında ilk sırada Ali Yerlikaya var yüzde 48 oy almış kendisi. İkinci sırada eski Çevre Bakanı Murat Kurum var yüzde 44 gibi bir rakamdan bahsediliyor ve 3. sırada da Tevfik Göksu onun da oyu yüzde 34 olarak görünüyor. Yüzde 48 Ali Yerlikaya, yüzde 44 Murat Kurum, yüzde 34 Tevfik Göksu... Oy veririm diyen vatandaşların sıralaması bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZDEN SIR GİBİ SAKLANIYOR"

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu kamuoyu anketini kim yapmış" diye sordu. Atik ise "Partiye özel. Bana gelen bilgi o yönde. Kendi anketi partinin" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mehmet Metiner ise "Valla seni tebrik ediyorum. Hiçbirimizde bu bilgi yok. Şu an senin gazeteciliğin karşısına şapka çıkartıyorum, saygıyla eğiliyorum. Eğer bu bilgi doğruysa... Hepimizden sır gibi saklanıyor bu şeyler ama demek ki... Çok tebrik ediyorum." dedi.

"GENEL MERKEZDEKİ ARKADAŞLARIMA BİR SİTEMİ İLETEYİM"

Devamında Metiner "Ben de buradan genel merkezdeki arkadaşlarıma bir sitemi ileteyim. Vallahi bizden esirgiyorlar bu bilgileri ama demek ki birileri bir yerden bir şey sızdırıyor demek ki. Vallahi gazetecilik budur zaten, bir yerden bir şey almak almak, tebrik ediyorum seni ama buradan da genel merkezdeki arkadaşlarımıza bu vesileyle biz de sistemlerimizi iletmiş olalım; saklasınlar o bilgileri." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Aktaş "Sitem niye? Sizinle paylaşmadıkları için mi?" diye sorunca Metiner "Yok ben sormuyorum da meraklı da değilim ama yani Mücahit de partide yöneticilik yaptı. Biz mesela sormayı bile şey yaparız yani böyle bir anket yapıldı mı, kim nasıl çıkıyor..." dedi. O sırada Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş "Siz sorarsanız kulise girer, gazeteci sorarsa habere girer" şeklinde konuştu.





