YEMEK

Hepimizin başına geliyor! Mutfakta yapılan bu 7 hatadan uzak durun

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Usta bir şeften farkınız kalmasın istiyorsanız en sık yapılan 7 mutfak hatasının farkına varmalısınız. Bakalım bilmeden uyguladığımız bu yanlışlar nelermiş...

Hepimizin başına geliyor! Mutfakta yapılan bu 7 hatadan uzak durun

Koyu renkli pişirme kabı kullanın

tava

Pişirme tavalarınızı yaz aylarında tişörtler gibi düşünün; daha koyu renkler, daha fazla ısı emecektir. Daha koyu tavalar, kavrulmuş sebzeler yapmak için harikadır, ancak hassas fırınlanmış ürünler için çok doğru değildir. Çoğu tarif için iyi bir kural; koyu tepsileri kullanırken pişirme sıcaklığını olması gerekenden 5 derece azaltın.

Yumurta boylarına dikkat

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Ortadan jumboya kadar çeşitli boyutlarda yumurtalar vardır ve hepsi oldukça farklıdır. Pişirme için, çoğu yemek tarifinde büyük yumurtalar kullanılır ve yanlış büyüklükteki yumurta kullanmak, tarifi bozabilir. Genel olarak, tarifiniz hangi yumurtanın kullanılacağını belirtmiyorsa, büyük yumurta kullanın.

Eritme kaplarınızın içlerinin kuru olduğundan emin olun

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Çikolata eritirken kabınız ıslaksa ve su erimiş çikolatanın içine girmişse ne yazık ki çikolata topaklanmaya başlayacaktır. Bu yüzden eritmeye başlamadan önce son kez kasenizi kurulayın. Nemli de olmaması lazım çünkü tek bir su damlacığı bile çikolatanın yapısını bozmaya yetecektir.

Pişirme esnasında fırının kapağıyla oynamayın

fırın
Pişirme sırasında fırın kapısının açılması cazip gelebilir, ancak bazı tariflerde bu durum sıkıntı yaşatabilir. Örneğin pofuduk bir kek yapmak istiyorsanız fırının kapağını açmamalısınız çünkü bu formdaki kekler sıcaklık değişimi sonucunda aniden sönebilir.

Yumurta ve tereyağını oda sıcaklığında bekletin

tereyağı
Tarifinizde kullanacağınız tereyağı ve yumurtayı dolaptan çıkarmak için son dakikayı beklemeyin. Oda sıcaklığında beklemiş yumurta ve tereyağı diğer malzemelerle çok daha çabuk karışarak iyi bir kıvam yaratacaktır. Tarifi başlamadan 30 dakika önce dolaptan bu iki ürünü çıkarın.

Fırın sıcaklığınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek için fırın termometresi kullanın

termometrte fırtın

Fırını 200 dereceye ayarladanız, her şey yolunda gibi gözküyor ancak yemeğiniz fırından çıkınca ya içi çiğ kalıyor ya da çok fazla pişmiş oluyor. İşte bu sağlıksız durumun önüne geçmek için kendinizi garanti altına alın ve bir fırın termometresi edinin.

Tamamen soğumadan ekmeklerinizi ve keklerinizi kesin

ekmek
Fırından çıkarır çıkarmaz dilimlemeye çalıştığınız ekmek ya da kek hamurlaşır ve parçalanır. Bu yüzden sabırlı olun ve 30 dakika yiyeceğinizin buharının çıkmasını bekleyin.

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mutfak bilgileri pratik yöntemler

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