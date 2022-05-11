Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Spor paylaşımları mest etti: "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak"

Dört kızdan oluşan Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün sevgilisini kazada kaybetmesinin ardından, grup üyeleri yeniden gündeme gelmişti.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN'İ AMUDA KALKTI!

Spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan isim, bu kez amuda kalktığı hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yürük'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni gelirken, takipçiler "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak" , "Taş hatun" gibi yorumlarda bulundu.

GÜLÇİN ERGÜL'DEN DE BEĞENİ GELDİ

Bir dönem ayrılıkları sonrası aralarının bozuk olduğu konuşulan grup üyelerinden Gülçin Ergül'ün de gönderiyi beğenmesi dikkat çekti.

Şimdilerde solo olarak çalışmalarına devam eden şarkıcı, grup üyeleriyle kimi zaman iletişim kurduklarını açıklamıştı.

İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...



