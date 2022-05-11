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Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Spor paylaşımları mest etti: "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak"

11.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında oldukça ses getiren müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü müzik grubunun ayrılmasından sonra spor yaşamına ağırlık veren Yürük, son olarak amuda kalktığı bir paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü amuda kalktı! Spor paylaşımları mest etti: "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak"

Dört kızdan oluşan Hepsi grubunun Yasemin Yürük'ü, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün sevgilisini kazada kaybetmesinin ardından, grup üyeleri yeniden gündeme gelmişti.

HEPSİ GRUBUNUN YASEMİN'İ AMUDA KALKTI!

Spor paylaşımlarıyla çokça konuşulan isim, bu kez amuda kalktığı hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Yürük'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni gelirken, takipçiler "Biz ayakta zor duruyoruz, kıza bak" , "Taş hatun" gibi yorumlarda bulundu.

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GÜLÇİN ERGÜL'DEN DE BEĞENİ GELDİ

Bir dönem ayrılıkları sonrası aralarının bozuk olduğu konuşulan grup üyelerinden Gülçin Ergül'ün de gönderiyi beğenmesi dikkat çekti.

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Şimdilerde solo olarak çalışmalarına devam eden şarkıcı, grup üyeleriyle kimi zaman iletişim kurduklarını açıklamıştı.

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İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı paylaşımları...

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sosyal medya Instagram
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