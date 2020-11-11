Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü

ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan korkunç olayda, 26 yaşındaki cani anne organlarını satmak için iki çocuğunu boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra etrafındakilere kızların organlarının 'çok değerli' olduğunu söyleyen kadın polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocukların babası Jaykwon Singleton polise çocuklarını ölü bulmadan önceki gece, her şeyin normal göründüğünü söyledi. Bir yaşındaki Rose Singleton ve iki aylık kız kardeşi Lily, geçtiğimiz Cuma günü Las Vegas'taki evlerinde ölü olarak bulundu. Kızlarının cesetlerini babaları bularak polise ihbarda bulundu.

Cani anne önce polise daireye birinin girerek kızlarını öldürdüğünü söylese de kısa sürede cinayeti itiraf etti. Katil anne, önümüzdeki hafta mahkemeye çıkacak.



