HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü

Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Katliam gibi olayda, cani anne iki çocuğunu organlarını satmak için boğarak öldürdü. Talihsiz çocukların cesetleri babaları tarafından bulundu. Cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her ayrıntısı kan donduruyor! Organlarını satmak için kızlarını boğarak öldürdü

ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan korkunç olayda, 26 yaşındaki cani anne organlarını satmak için iki çocuğunu boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra etrafındakilere kızların organlarının 'çok değerli' olduğunu söyleyen kadın polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0_SDC_MDG_-Amanda-Sharp-Jefferson_11247JPG

Çocukların babası Jaykwon Singleton polise çocuklarını ölü bulmadan önceki gece, her şeyin normal göründüğünü söyledi. Bir yaşındaki Rose Singleton ve iki aylık kız kardeşi Lily, geçtiğimiz Cuma günü Las Vegas'taki evlerinde ölü olarak bulundu. Kızlarının cesetlerini babaları bularak polise ihbarda bulundu.

0_SDC_MDG_-Amanda-Sharp-Jefferson_11255JPG

Cani anne önce polise daireye birinin girerek kızlarını öldürdüğünü söylese de kısa sürede cinayeti itiraf etti. Katil anne, önümüzdeki hafta mahkemeye çıkacak.

Sosyal medyada izleyenler dondu kaldı! Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştıSosyal medyada izleyenler dondu kaldı! Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor... Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Seks mağazası en büyük destekçisi! Çok sayıda sperm üretiyor...
Koronavirüs tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı
Korona tedavisi gören hasta, sigara içmek isteyince yangın çıktı
Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti
Çocuk istismarı: Avustralya polisi küresel bir şebekeyi çökertti
Biden'den seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'a: Utanç verici
Biden'den seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'a: Utanç verici
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
'Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
'Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.