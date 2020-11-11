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Sosyal medyada izleyenler dondu kaldı! Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 07:47 | Son Güncelleme

Korkunç olay Bursa'da yaşandı. 40 yaşındaki Levent K. sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihara kalkıştı. Karnına dayadığı av tüfeğini ateşleyen Levent K. (40), ağır yaralandı.

Sosyal medyada izleyenler dondu kaldı! Canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Olay, cumartesi günü Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Levent K., evde odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

BORCU YÜZÜNDEN İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiyle borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi. Evde bulunan kişiler, Levent K.'den odanın kapısını açmasını istedi.

TÜFEĞİN TETİĞİNİ ÇEKTİ

Bu isteğe olumsuz yanıt veren Levent K., tüfeğin tetiğini çekti. Levent K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Levent K., Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Jandarma ekiplerince hastanede ifadesi alınan Levent K., "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Bu yüzden bunalıma girdim. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden kendimi vurdum" dedi.

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(DHA)

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