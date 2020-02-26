Her biri ayrı heyecan bombası: En iyi aksiyon filmleri

Nefes kesen kovalamaca sahnelerinden başınızın döneceği en iyi aksiyon filmleri arasında hem gerilim hem de komedi ile harmanlanmış aksiyon filmlerinin en iyi örneklerini sizler için derledik. Temponun hiç düşmediği yapımlardan oluşan aksiyon filmleri önerileri arasında hem son yıllara damgasını vurmuş yeni yapımlar hem de aksiyon sinemasının klasiklerini bulabilirsiniz.

Özel efektlerle daha da büyüleyici hale gelen aksiyon sineması teknoloji geliştikçe izleyicisini adeta koltuğa çiviliyor. Karşınızda adrenalin yüklü sahneleriyle hafızalara kazınan en iyi aksiyon filmleri… 2000’li YILLARIN EN İYİ AKSİYON FİLMLERİ Aksiyon gerilim türünün en iyilerinin ortaya çıktığı 2000’li yıllarda öne çıkan aksiyon filmi yıldızları ise Liam Neeson, Jason Statham ve Tom Cruise… Her zaman seyircisi hazır olan aksiyon filmleri, gelişen teknoloji ile birlikte artık daha gerçekçi ve yüksek temposuyla izleyicisini soluksuz bırakıyor. Soğuk İntikam (2019) Cold Pursuit 90’lı yıllarda ağırlıklı olarak dramalarda boy göstermiş olan ama 2000’li yıllara gelindiğinde kendisini aksiyon filmlerinin aranan yüzü haline getiren Liam Neeson'un başrolünü üstlendiği Soğuk İntikam, uyuşturucu baronu tarafından öldürülen oğlunun intikamını almaya çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor.

6 Underground (2019) Aksiyon filmleri deyince akla gelen ilk yönetmenlerden biri olan Michael Bay imzalı 6 Underground’un başrolünü Ryan Reynolds üstleniyor. Aksiyonla gerilimin iç içe olduğu yapım; ölmüş numarası yapan teknoloji milyarderi, zalim bir diktatörü alaşağı edecek cüretkâr ve kanlı bir görev için uluslararası ajanlardan oluşan bir grup kurmasını konu ediyor. Polar (2019) Victor Santos'un aynı isimli çizgi romanından filme uyarlanan Netflix yapımı Polar’ın başrolünde usta aktör Mads Mikkelsen üstleniyor. Dünyanın en iyi suikastçılarından biri olan Duncan Vizla nam-ı diğer Black Kaise, artık emekli olmak istemektedir. Ancak eski işvereni Duncan ile ilgili bambaşka düşüncelere sahiptir ve ona büyük bir sorumluluk verir. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019) Men in Black: International Siyah Giyen Adamlar serisinin spin-off’u olan yapım, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Alita: Savaş Meleği (2019) Alita: Battle Angel James Cameron ve Laeta Kalogridis’in senaryosunu yazdığı, Robert Rodriguez'in yönetmenliğini üstlendiği film, cyberpunk aksiyon filmidir. En iyi aksiyon filmler arasına adını yazdırmayı başaran film, Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen manga serisinden uyarlandı.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019) Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Birbirine tamamen zıt karakterlerde olan Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalır. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde Vanessa Kirby ve Idris Elba boy gösteriyor. Sicario: Day of the Soldado (2018) İtalyan yönetmen Stefano Sollima imzalı filmin başrollerini Josh Brolin ve Oscar ödüllü Benicio Del Toro ikilisi paylaşıyor. Nefes kesen bir aksiyon – gerilim filmi olan Sicario: Day of the Soldado; Meksika ve Amerika sınırındaki devlet-kartel savaşı konu ediliyor. Katil Avcısı (2018) Hunter Killer Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Nefes kesen filmin yönetmen koltuğunda ise Donovan Marsh oturuyor. Örümcek Ağındaki Kız (2018) The Girl in the Spider’s Web David Lagercrantz'ın aynı adlı romanından filme uyarlandı. Bilgisayar korsanı Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist’in gizemli bir olayı aydınlatmaya çalışmalarını konu alan yapımın başrollerini Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks paylaşıyor.

Görevimiz: Tehlike - Yansımalar (2018) Mission: Impossible - Fallout Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkası olan Görevimiz: Tehlike – Yansımalar, izleyicilere üst düzey bir aksiyon filmi sunuyor. Soluk soluğu bir kovalamaca, nefes kesen helikopter sahneleri ve ölümle burun buruna ajanlar… Seriyle özdeşleşen Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Logan (2017) X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi. Hugh Jackman'ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz film Logan'ı James Mangold yönetiyor. Yorgun ve yaşlı olan Wolverine ile Profesör X, herkesten uzakta Meksika sınırı yakınlarında bir yerde saklanmaktadırlar. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir. Çılgın Max: Öfkeli Yollar (2015) Mad Max: Fury Road Başrollerinde Charlize Theron ve Tomb Hardy gibi oyuncuların yer aldığı Mad Max: Fury Road, Çılgın Max serisinin dördüncü filmi. Kıyamet sonrası bir aksiyon filmi olan Çılgın Max’in senaryosunu ve yönetmenliğini George Miller üstleniyor. Nefes kesen kovalamaca sahneleriyle hafızalara kazınan film, futuristik çizgisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

John Wick (2014) Keanu Reeves’in kariyerinde yeni bir zıplama noktası olan John Wick, yüksek dozlu bir aksiyon filmidir. Chad Stahelski ve David Leitch tarafından yönetilen film vizyona girdiğinde beklentilerin üzerinde bir ivme yakaladı. Film, evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçinin, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olaylar silsilesini konu alıyor. Adalet (2014) The Equalizer Antoine Fuqua'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Oscar ödüllü isim Denzel Washington üstleniyor. Senaryosunu Richard Wenk’in yazdığı The Equalizer, geçmişinde pek de gurur duymadığı işler yapan ve bu sebeple teşkilattan ayrılarak bir nevi emeklilik hayatı yaşamaya başlayan Robert McCall’un, yönetmeninin de deyimiyle bir anti-kahramana dönüşmesini konu alıyor. Kingsman: Gizli Servis (2014) Kingsman: The Secret Service Dave Gibbons ve Mark Millar imzalı, aynı adlı çizgi romandan sinemaya uyarlanan, tüm dünyada gişe rekorları kıran yeni nesil casus filmi Kingsman: Gizli Servis’in başrollerini Colin Firth, Samuel L. Jackson ve Taron Egerton paylaşıyor. Nefes kesen aksiyon sahnelerinin yanı sıra ince bir mizah anlayışına sahip Kingsman: Gizli Servis büyük ihtimalle en stil sahibi filmi olarak da anılacak nitelike.

Jack Reacher (2012) Başrollerini Tom Cruise ve Rosamund Pike'ın paylaştığı aksiyon filmi, sıra dışı bir kovalamacayı gözler önüne seriyor. Beş kişi usta bir nişancı tarafından sadece altı el ateş edilerek öldürülür ve tüm deliller gözaltındaki şüpheliyi göstermektedir. Sorgulamada şüphelinin söylediği tek bir şey vardır: “Jack Reacher’ı bulun!”. Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011) Fast Five Dünya çapında fenomen olan Hızlı ve Öfkeli serisinin bu filminde, Brian O'Conner, Dominic Toretto ve Mia Toretto'nun 100 milyon dolar çalmak için bir soygun planı yapmalarıyla başlar. Hemen ardından iş adamı Hernan Reyes ve DEA ajanı Luke Hobbs onların tutuklanmaları için iş başına geçerler. Cehennem Melekleri (2010) The Expendables En iyi aksiyon filmlerinin unutulmaz oyuncularından oluşan kadrosuyla göz dolduran Cehennem Melekleri, bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak ve diktatörlük rejimini sona erdirmek için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin sürprizlerle dolu ve nefes kesen hikayesini konu alıyor. 96 Saat (2008) Taken Aksiyon filmlerinin yaşlanmayan yüzü Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği 96 saatin yönetmen koltuğunda Lec Besson oturuyor. Canından çok sevdiği kızı Kim’in kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında çaresiz ve hiçbir şey yapamadan, dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durum, eski bir gizli ajan olan Bryan’ın başına gelir.

Kanlı Elmas (2008) Blood Diamond Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer ile Mendeli balıkçı Solomon Vandy’nin hikayesini anlatan filmin başrollerini Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly ve Djimon Hounsou paylaşıyor. Her iki adam da Afrikalıdır, ama geçmişleri ve şartları olabildiğince farklıdır. Ne var ki, hayatlarını değiştirebilecek pembe bir elması bulmak için çıktıkları serüvende yazgıları kesişir. Son Ültimatom (2007) The Bourne Ultimatum 3 Oscar ödüllü filmin başrolünü yine Oscar ödüllü aktör Matt Damon üstleniyor. Geçmişinin izini süren ajan Jason Bourne'un nefes kesen maceralarını konu alan filmin yönetmen koltuğunda. Paul Greengrass oturuyor. Kaybolan geçmişinin izini süren Jason Bourne, izleyicileri klasik aksiyon filmleri havasından çıkartıp heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. James Bond: Casino Royale (2006) Casino Royale Yönetmenliğini Martin Campbell'ın yaptığı Casino Royale, sinema tarihinin en uzun serilerinden biri olan James Bond filmlerinin yirmi birincisi. Daniel Craig’in İngiliz Ajan James Bond’u canlandırdığı film, James Bond'un kariyerinin ilk dönemini ele alıyor. 007’nin ilk görevi ise dünyadaki teröristlere finansman sağlayan Le Chiffre’nin terörist ağını çökertmelidir. Aksiyon dozu yüksek bu görevde ajanımızın yolu Montenegro’ya düşecek.

Kiss Kiss Bang Bang (2005) Shane Black'in yazıp yönettiği filmin başrollerini Robert Downey, Jr., Val Kilmer ve Michelle Monaghan paylaşmaktadır. Aksiyon filmleri arasında nevi şahsına münhasır yapımlardan olan film, aynı zamanda başarılı bir kara komedi örneğidir. İlk olarak Cannes’da gösterilen ve izleyicileri kahkahaya boğan yapım, ufak hırsızlıklarla geçinen Harry’nin kendini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulmasını konu alır. Bay ve Bayan Smith (2005) Mr. & Mrs. Smith Brad Pitt ve Angelina Jolie aşkının alevlendiği Mr. & Mrs. Smith, birbirlerinden habersiz aslında kiralık katil olan John ve Jane Smith çiftinin sıradan evlilik hayatının gelen yeni görevle bambaşka bir hale gelmesini konu alıyor. Rakip kurumlarda çalışan John ve Jane Smith, birbirlerini öldürmek için kiralandıklarında evliliklerinde yeni bir heyecan kaynağı bulurlar... ve eğlence başlar. Ölümcül yeteneklerini ortaya koyup evliliklerini müthiş bir sınava soktuklarında ortaya inanılmaz bir macera çıkar. Kill Bill (2003) Kült filmlerin usta yönetmeni Quentin Tarantino imzalı Kill Bill, düğün gününde karnında çocuğuyla Bill ve ekibinin saldırısına uğrayan ve bu ölümcül baskından sağ kurtulup dört yıllık bir komanın ardından hayata dönen Bride’ın ettiği intikam yemini etrafında şekilleniyor. Bol kanlı bitmeyen aksiyonu ve inanılmaz dövüş sahneleriyle hafızalara kazınan filmin başrolünü ise Uma Thurman üstleniyor.

The Transporter (2002) Taşıyıcı Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir. Jason Statham’ın kariyerinin yükselişe geçmesini sağlayan filmlerden biri olan Taşıyıcı’nın yönetmen koltuğunu Corey Yuen ve Louis Leterrier ikilisi paylaşıyor. 1980 VE 1990’LI YILLARIN EN İYİ AKSİYON FİLMLERİ Kimilerine aksiyon komedinin en iyi yapımlarının çıktığı yıllar olan 1980’ler ve 1990’lar, Mel Gibson, Bruce Willis, Keanu Reeves, Richard Gere, Jackie Chan ve Sylvester Stallone gibi isimlerin ön plana çıktığı yıllar olarak da anılmaktadır. En iyi aksiyon filmleri olarak aslında hepsi birer aksiyon sineması klasiği olan Cehennem Silahı, Rambo, Zor Ölüm ve Bitirim İkili gibi yapımlar ön plana çıkıyor.

Matrix (1999) Alışıla gelmiş polisiye aksiyon türüne karşı bilimkurgu aksiyon türü olarak vizyona girdiği dönem sinema salonlarında fırtınalar kopartan Matrix, 63 milyon dolarlık bütçesine karşılık 460 milyon dolar hasılat elde ederek inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Bitirim İkili (1998) Rush Hour Polisiye soslu bu aksiyon komedinin başrollerini Jackie Chan ve Chris Tucker ikilisi paylaşıyor. Dönemin en sevilen komedilerinden biri olan Bitirim İkili, farklı kültürlerden gelen ve sürekli didişen iki polisin her şeye rağmen suçluları yakalamak için güçlerini birleştirmelerini konu alıyor. Çakal (1997) The Jackal Gerilim dozu yüksek bir aksiyon filmi olan Çakal, dönemin en popüler iki aktörü Bruce Willis ve Richard Gere ikilisini bir araya getirdi. 1973 tarihli The Day of the Jackal filminin yeniden çevrimi olan The Jackal, izleyicilere Washington-Londra-Helsinki-Moskova arasında inanılmaz bir kedi fare oyununa davet ediyor.

Yüz Yüze (1997) Face/Off Aksiyon gerilim türündeki John Woo'nun yönettiği filmin başrollerinde John Travolta ve Nicholas Cage rol alıyor. Aksiyon filmleri arasında unutulmaz yapımlardan biri olan Yüz Yüze, sıkı bir FBI ajanı olan Archer’ın sadist bir terörist olan Castor Troy'un Los Angeles'ta sakladığı biyolojik silahın peşine düşmesiyle yaşanan inanılmaz olaylar silsilesini konu alır. Çılgın İkili (1995) Bad Boys Unutulmaz aksiyon komedi yapımı Çılgın İkili, iki Miami narkotik polisinin 100 milyon dolar değerinde eroin çalan usta bir düzenbazın peşine düşmesiyle başlarına gelen olayları konu alır. O dönemde çok tanınmayan Will Smith ve Martin Lawrence ikilisinin başrollerini paylaştığı film, düşük bütçesine rağmen çok iyi bir gişe başarısı elde etti. Büyük Hesaplaşma (1995) Heat Michael Mann imzalı film, 3 saate yakın süresine rağmen izleyici bir an olsun sıkmayan aksiyon filmleri arasında önemli yere sahip yapımlardan biridir. Sinema dünyasının usta isimleri Al Pacino, Robert De Niro ve Val Kilmer’ı bir araya getiren yapımda çocuk oyuncu olarak ünlü aktris Natalie Portman'ı görüyoruz. Profesyonel bir hırsız olan Neil McCauley hem iç güdüleri sayesinde hem de keskin zekası sayesinde bulaştığı suçlardan arkasında kesin deliller bırakmadan, başarılı bir şekilde sıyrılmayı başarmaktadır. Dedektif Hana, şimdiye dek bu usta hırsızın zekasıyla başa çıkamasa da davayı çözmekte kararlıdır.

Hız Tuzağı (1994) Speed Keanu Reeves, Dennis Hopper ve Sandra Bullock gibi isimlerin rol aldığı Hız Tuzağı, vizyona girdiği yıl beklentilerin üzerine bir başarı yakalamış ve büyük ses getirmişti. Graham Yost tarafından yazılan ve Jan de Bont'un yönettiği film, genç polis memuru olan Jack Traven’in, hızı 80 km altına düşerse içinde bomba patlayacak olan bir otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışmasını konu alır. Bir an olsun düşmeyen tansiyonu ile aksiyonseverlerin favori filmlerinden biri. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) Terminator 2 İlk filmden 10 yıl sonrasını konu alan yapımın başrolünde, Terminatör karakteriyle özdeşleşmiş olan Arnold Schwarzenegger boy gösteriyor. Unutulmaz aksiyon filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Film, Sarah Connor ve onun 10 yaşında olan çocuğu John'un ölümle burun buruna maceralarını ele almaktadır. Tango & Cash (1989) Aksiyon komedi türündeki filmin başrollerini, o dönemin parlayan iki yıldızı olan Sylvester Stallone ve Kurt Russell paylaşmıştır. Sevilen iki narkotik polisi olan Ray Tango ve Gabriel Cash, gaddar suç lordu Yves Perret tarafından, işlerine taş koydukları gerekçesiyle bu iki başarılı polisi bir cinayetle suçlanmalarını sağlayacak şekilde tuzağa düşürür. Hapse giren iki kafadar onurlarını ve hayatlarını kurtarmak zorundadır. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır.