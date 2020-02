Her biri ayrı heyecan bombası: En iyi aksiyon filmleri

İtalyan yönetmen Stefano Sollima imzalı filmin başrollerini Josh Brolin ve Oscar ödüllü Benicio Del Toro ikilisi paylaşıyor. Nefes kesen bir aksiyon – gerilim filmi olan Sicario: Day of the Soldado; Meksika ve Amerika sınırındaki devlet-kartel savaşı konu ediliyor.

Matrix (1999)

Alışıla gelmiş polisiye aksiyon türüne karşı bilimkurgu aksiyon türü olarak vizyona girdiği dönem sinema salonlarında fırtınalar kopartan Matrix, 63 milyon dolarlık bütçesine karşılık 460 milyon dolar hasılat elde ederek inanılmaz bir başarıya imza atmıştı. Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir.

Bitirim İkili (1998) Rush Hour

Polisiye soslu bu aksiyon komedinin başrollerini Jackie Chan ve Chris Tucker ikilisi paylaşıyor. Dönemin en sevilen komedilerinden biri olan Bitirim İkili, farklı kültürlerden gelen ve sürekli didişen iki polisin her şeye rağmen suçluları yakalamak için güçlerini birleştirmelerini konu alıyor.

Çakal (1997) The Jackal

Gerilim dozu yüksek bir aksiyon filmi olan Çakal, dönemin en popüler iki aktörü Bruce Willis ve Richard Gere ikilisini bir araya getirdi. 1973 tarihli The Day of the Jackal filminin yeniden çevrimi olan The Jackal, izleyicilere Washington-Londra-Helsinki-Moskova arasında inanılmaz bir kedi fare oyununa davet ediyor.