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  4. Her detayı ayrı korkunç! Annesini 110, anneannesini 6 parçaya ayırmış

Her detayı ayrı korkunç! Annesini 110, anneannesini 6 parçaya ayırmış

13.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Psikolojik sorunları olan Rabia Ç. (31), sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini doğrayarak katletti. Rabia Ç. daha sonra cesetlerin uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Tutuklanan Rabia Ç.'nin cinayet anında sela okuduğu, sorgu sırasında ise sadece tekbir getirdiği öğrenildi. Muayene sırasında serçe parmağını kopararak yutan Rabia Ç.'nin annesini 110 anneannesini 6 parçaya ayırdığı belirlendi.

Kan donduran olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek’e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi. Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya’yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

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EVİN KAPISI BALYOZLA KIRILDI

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

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Katil zanlısı Rabia Ç. (solda) ve annesi Şeyda Ç. (sağda)

CESET PARÇALARI SOKAKTAN TOPLANDI

Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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TUTUKLANDI

Rabia Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANINDA SELA, SORGUDA TEKBİR

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Ç.'nin cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Rabia Ç.'nin ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi.

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SERÇE PARMAĞINI KOPARIP YUTTU

Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Rabia Ç.'nin, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.

110 PARÇAYA AYIRMIŞ

Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Ç.'nin bedeninden 110 parça, anneanne Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler morgdan alınarak Çaydeğirmeni Beldesi'ne getirildi. Belde merkezindeki aile evinin önünde helallik alındı. Olayın acısını yaşayan yakınları dua okunduğu esnada gözyaşı döktü. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazına belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı.

Anneanne Medine Küçükkaya ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA-DHA

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