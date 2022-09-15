Her detayı mide bulandırıyor! Tecavüz ettiler, öldürdüler, bir de intihar süsü verdiler

Bölge polis şefi Sanjeev Suman, kız kardeşlerin şeker kamışı tarlasına götürüldüklerini ve burada cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüklerini söyledi. Zanlıların daha sonra intihar süsü vermek için cesetleri ağaca astığının belirlendiğini de ekledi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Hindu hiyerarşisinin en altındaki Dalit kastına mensup olan kız kardeşlerin cesetleri otopsiye gönderilirken, olaya ilişkin cinsel istismar ve cinayetle suçlanan 6 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan altı kişi arasında kurbanların mahallesinden biri de bulunuyor.

SİCİLİYLE BİLİNİYOR

200 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş, kadınlara ve Dalitlere yönelik kabarık şiddet siciliyle biliniyor. Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler, ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.



