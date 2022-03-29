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Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor! İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

29.03.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alimlerin alimi İbn-i Sina’nın gelecek nesillere aktarmak için kaleme aldığı kitabının her sayfası ayrı bir hastalığa şifa. Andız otu geleneksel tıpta geniş yer alan bitkilerin başında yer alıyor. İbn-i Sina’ya göre andız otu akciğeri temizliyor. Andız otu, geleneksel tedavide iltihap giderici, balgam sökücü, öksürük azaltıcı, idrar söktürücü ve romatizmal ağrıları hafifletici olarak kullanılır.

Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor! İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Köyde, dağda, bayırda hatta yol kenarında bile kendi kendine yetişen andız otu, bazen papatya ile karıştırılır. Ayçiçeği ailesinden olan andız otunun faydaları saymakla bitmez. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kitabında kaleme aldığı andız otunu aslında birçoğumuz tanıyoruz. Doğada kendiliğinden yetişen bu ot akciğeri temizliyor. İşte İbn-i Sina'nın kaleme aldığı şifalı bitkinin faydaları...

ANDIZ OTUNUN FAYDALARI

  • Akciğerleri temizler
  • Kalbe iyi gelir
  • Ödem ve soğuktan olan ağrılara iyi gelir
  • Gaz şişkinliğini giderir
  • Isıtıcı ve temizleyici etkileri vardır
  • Eklem ağrılarına iyi gelir
  • Haşere sokmalarında kullanılır

Andiz-Otunun-Faydalari-Nelerdir

ANDIZ OTU TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Doğada kendiliğinden yetişen andız otu Akdeniz Bölgesi'nde birçok şehirde yetişiyor.

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ANDIZ OTU KANSERE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yapışkan andız otu diğer isimleri karaca ot, pelin otu, bit otu, çoban çırası otu, kefen otu ve zimerit olarak bilinmektedir. Kanser tedavisinde etkili olduğu iddia edilen yapışkan andız otu geleneksel şifa yöntemlerinde kullanılan bir bitkidir. Bütün dünyada çeşitli amaçlarla kullanılır.


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