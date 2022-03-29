Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor! İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...

Köyde, dağda, bayırda hatta yol kenarında bile kendi kendine yetişen andız otu, bazen papatya ile karıştırılır. Ayçiçeği ailesinden olan andız otunun faydaları saymakla bitmez. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kitabında kaleme aldığı andız otunu aslında birçoğumuz tanıyoruz. Doğada kendiliğinden yetişen bu ot akciğeri temizliyor. İşte İbn-i Sina'nın kaleme aldığı şifalı bitkinin faydaları...

ANDIZ OTUNUN FAYDALARI

Akciğerleri temizler

Kalbe iyi gelir

Ödem ve soğuktan olan ağrılara iyi gelir

Gaz şişkinliğini giderir

Isıtıcı ve temizleyici etkileri vardır

Eklem ağrılarına iyi gelir

Haşere sokmalarında kullanılır

ANDIZ OTU TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Doğada kendiliğinden yetişen andız otu Akdeniz Bölgesi'nde birçok şehirde yetişiyor.

ANDIZ OTU KANSERE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yapışkan andız otu diğer isimleri karaca ot, pelin otu, bit otu, çoban çırası otu, kefen otu ve zimerit olarak bilinmektedir. Kanser tedavisinde etkili olduğu iddia edilen yapışkan andız otu geleneksel şifa yöntemlerinde kullanılan bir bitkidir. Bütün dünyada çeşitli amaçlarla kullanılır.



