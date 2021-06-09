Her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?

Yapılan araştırmalar uyku saatlerinde tutarlı olmanın ve sabah rutinlerini oluşturmanın vücut üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu. Eğer siz de her gün aynı saatte uyandığınızda hayatınızda nelerin değişeceğini merak ediyorsanız cevapları araştırdık. İşte her gün aynı saatte uyanmanın vücudunuza etkileri...
Dünyanın pek çok ünlü iş insanı sabah erken saatlerde uyanmayı tercih ediyor. Hatta birçoğu başarılarının sırrını erken uyanmaya bağlıyor. Almanya’da yapılan bir araştırma ise erken kalkma alışkanlığı olanların işbirliğine daha açık olduğunu kanıtlıyor. Her gün erken bir şekilde aynı saatte uyanırsanız proaktif bir yaşama adım atabilirsiniz.
Her gün aynı saatte uyanmak daha uyanık hissetmek ve endişelerinizi bir kenara bırakmak için mükemmel bir formüldür. Yapılan araştırmalar her gün aynı saatte uyanmanın günlük planlama ve görevleri daha hızlı tamamlama konusunda etkili olduğunu ortaya koyuyor.
Bilim insanları sabah rutinine sahip olan insanların işlerini ertelemekten kaçındığının altını çiziyor. Güne aynı saatte ve tabii ki erken bir saatte başlamak, erteleme alışkanlıklarınızla vedalaşmanıza yardımcı oluyor.
Az uyumak olumsuz düşüncelere sahip olma olasılığını arttırır. Bu sayede uyku ve uyanıklık saatlerinizi belirleyerek daha sağlıklı bir zihne kavuşabilir, olumlu duygulara kucak açabilirsiniz.
Sıkı bir uyku düzenine sahip olmak, tatmin ve memnuniyet duygularınızı etkiler. Yapılan araştırmalar da aslında bu durumu doğrular niteliktedir. Düzenli bir uyku rutinine sahip olmak, hayattan altığınız keyfi %13 arttırıyor. Özellikle de konu iş ve yaşam dengesi olduğunda bu oran %21’e çıkıyor.
Her gün aynı saatte uyanmak, motivasyonunuzu arttırıyor ve enerjinizi toplanmanızı kolaylaştırıyor.
Uyku ve uyanıklık döngüsünü doğal ve içsel bir süreç olarak da bilinen sirkadiyen ritmi tarafından düzenlenir. Sindirim sistemi de aslında bu sirkadiyen döngüye göre çalışır ve dolayısıyla belirli saatleri vardır. Her gün aynı saatte uyanmak sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı olumlu olarak etkiler.
Uyku, bağışıklık sisteminde de önemli bir rol üstlenir. Düzenli bir uyanma saatine sahip olmak, metabolizmanızı düzenleyeceği için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.
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