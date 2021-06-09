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Her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?

09.06.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle biyolojik saat olarak her gün yakın zamanlarda uyandığınızı fark etmişsinizdir. Peki her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda nelerin değişebileceğini biliyor musunuz?

Her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?

Yapılan araştırmalar uyku saatlerinde tutarlı olmanın ve sabah rutinlerini oluşturmanın vücut üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu. Eğer siz de her gün aynı saatte uyandığınızda hayatınızda nelerin değişeceğini merak ediyorsanız cevapları araştırdık. İşte her gün aynı saatte uyanmanın vücudunuza etkileri...

PROAKTİF HİSSEDERSİNİZ

Dünyanın pek çok ünlü iş insanı sabah erken saatlerde uyanmayı tercih ediyor. Hatta birçoğu başarılarının sırrını erken uyanmaya bağlıyor. Almanya’da yapılan bir araştırma ise erken kalkma alışkanlığı olanların işbirliğine daha açık olduğunu kanıtlıyor. Her gün erken bir şekilde aynı saatte uyanırsanız proaktif bir yaşama adım atabilirsiniz.

DAHA AZ ENDİŞELİ OLURSUNUZ

Her gün aynı saatte uyanmak daha uyanık hissetmek ve endişelerinizi bir kenara bırakmak için mükemmel bir formüldür. Yapılan araştırmalar her gün aynı saatte uyanmanın günlük planlama ve görevleri daha hızlı tamamlama konusunda etkili olduğunu ortaya koyuyor.

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ERTELEME ALIŞKANLIKLARINDAN VAZGEÇERSİNİZ

Bilim insanları sabah rutinine sahip olan insanların işlerini ertelemekten kaçındığının altını çiziyor. Güne aynı saatte ve tabii ki erken bir saatte başlamak, erteleme alışkanlıklarınızla vedalaşmanıza yardımcı oluyor.

OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ KAFANIZDAN ATARSINIZ

Az uyumak olumsuz düşüncelere sahip olma olasılığını arttırır. Bu sayede uyku ve uyanıklık saatlerinizi belirleyerek daha sağlıklı bir zihne kavuşabilir, olumlu duygulara kucak açabilirsiniz.

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HAYATA KARŞI MEMNUNİYETİNİZ ARTAR

Sıkı bir uyku düzenine sahip olmak, tatmin ve memnuniyet duygularınızı etkiler. Yapılan araştırmalar da aslında bu durumu doğrular niteliktedir. Düzenli bir uyku rutinine sahip olmak, hayattan altığınız keyfi %13 arttırıyor. Özellikle de konu iş ve yaşam dengesi olduğunda bu oran %21’e çıkıyor.

DAHA ENERJİK HİSSEDERSİNİZ

Her gün aynı saatte uyanmak, motivasyonunuzu arttırıyor ve enerjinizi toplanmanızı kolaylaştırıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZ OLUMLU ETKİLENİR

Uyku ve uyanıklık döngüsünü doğal ve içsel bir süreç olarak da bilinen sirkadiyen ritmi tarafından düzenlenir. Sindirim sistemi de aslında bu sirkadiyen döngüye göre çalışır ve dolayısıyla belirli saatleri vardır. Her gün aynı saatte uyanmak sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı olumlu olarak etkiler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Uyku, bağışıklık sisteminde de önemli bir rol üstlenir. Düzenli bir uyanma saatine sahip olmak, metabolizmanızı düzenleyeceği için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

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