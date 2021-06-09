Her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?

Yapılan araştırmalar uyku saatlerinde tutarlı olmanın ve sabah rutinlerini oluşturmanın vücut üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu. Eğer siz de her gün aynı saatte uyandığınızda hayatınızda nelerin değişeceğini merak ediyorsanız cevapları araştırdık. İşte her gün aynı saatte uyanmanın vücudunuza etkileri...

PROAKTİF HİSSEDERSİNİZ

Dünyanın pek çok ünlü iş insanı sabah erken saatlerde uyanmayı tercih ediyor. Hatta birçoğu başarılarının sırrını erken uyanmaya bağlıyor. Almanya’da yapılan bir araştırma ise erken kalkma alışkanlığı olanların işbirliğine daha açık olduğunu kanıtlıyor. Her gün erken bir şekilde aynı saatte uyanırsanız proaktif bir yaşama adım atabilirsiniz.

DAHA AZ ENDİŞELİ OLURSUNUZ

Her gün aynı saatte uyanmak daha uyanık hissetmek ve endişelerinizi bir kenara bırakmak için mükemmel bir formüldür. Yapılan araştırmalar her gün aynı saatte uyanmanın günlük planlama ve görevleri daha hızlı tamamlama konusunda etkili olduğunu ortaya koyuyor.

ERTELEME ALIŞKANLIKLARINDAN VAZGEÇERSİNİZ

Bilim insanları sabah rutinine sahip olan insanların işlerini ertelemekten kaçındığının altını çiziyor. Güne aynı saatte ve tabii ki erken bir saatte başlamak, erteleme alışkanlıklarınızla vedalaşmanıza yardımcı oluyor.