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Her gün nasıl yazılır, her gün yazımı nasıl olmalıdır? Her gün ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimelerin kullanımı, noktalama işaretlerinin konumu gibi yazım kurallarına yönelik her şey, dilimizi koruyup geliştirmekle görevli olan Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından açıklanmıştır. Kelimelerin yanlış yazılması ve yanlış yazımının hızla yayılması günümüzde birçok kişinin kafasını karıştırıyor. TDK bu kelimelerle ilgili doğru yazım kılavuzları paylaşmıştı. Peki, her gün nasıl yazılır, doğru yazılışı nedir?

Her gün nasıl yazılır, her gün yazımı nasıl olmalıdır? Her gün ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumunun yaptığı tanıma göre her gün kelimesi "tüm günler süren" anlamına gelir. Her gün kelimesinin doğru yazılışı sürekli karıştırılan kelimelerden birisidir. Bazı insanlar bu tarz kelimeleri doğru yazarken bazıları da yanlış yazıyor. Bu da imla kurallarında yapılan hataların hızlıca yayılmasına ve kafa karışıklığının artmasına sebep oluyor. Kişiler kendilerini doğru ifade edebilmek için imla kurallarına önem vermelidir. Günümüzde TDK yazım kurallarına internet ortamında da ulaşılabiliyor. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında en çok merak edilen kelime tiplerinin, bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu söyleniyor.

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Her gün nasıl yazılır?

Her gün gibi iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı konusu oldukça merak ediliyor. Günlük hayatta düzgün ve anlaşılabilir bir iletişim kurmak için imla kurallarına uymak çok önemlidir. Bu sebeple sıklıkla kullanılan her gün yazımı merak edilen sözcükler arasındadır. Türkçede kullanılan kelimelerin doğru yazılması konusunda TDK gerekli kuralları belirlemiştir. Bu bağlamda her gün TDK tarafından açıklanan kurallara göre bitişik yazılmamalıdır. "Hergün" olarak ayrı yazılması Türkçe imla kurallarına aykırıdır.

"Her gün bitişik mi yazılır?" sorusuna cevap olarak "hayır" diyebiliriz. Türkçede yer alan bütün kelimelerin nasıl yazıldığı vb. imla kuralları belirlenmiştir. Bu sebeple herhangi bir kelimenin yanlış yazılması iletişim sorunlarına neden olabilir. TDK her gün kelimesinin ayrı yazılması gerektiğine karar vermiştir. Bunun haricindeki kullanımlar imla kurallarına uymamaktadır.

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Her gün yazımı ile örnek cümleler

Her gün kelimesi Türkçede zarf olarak kullanılan bir sözcüktür. TDK'nın yayımladığı yazım kılavuzları sayesinde kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmek mümkündür. "Her gün ayrı mı yazılır?" sorusuna evet diyebiliriz. Her kelimesi ve gün kelimesi tek kullanılabilen kelimelerdir. Bundan dolayı kelimeler ayrı yazılır. Buna göre her gün doğru yazılışı “her gün” gibi ayrı olarak yazılmasıdır. Her gün doğru yazılışı ile örnek kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Sınava kadar her gün çalışmalıyım.
  • Her gün aynı şeyleri söylüyor.
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