“Her haliyle ayrı güzel!” dedirten Didim’e gitmek için 4 neden!

Sahip olduğu tarihi mirasın zenginliği ve birbiri ardına uzanan eşsiz sahillerin nadide güzelliği sayesinde Didim, günümüzde yerli turistler kadar yabancı turistlerin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Didim’e gitmek için daha pek çok neden olduğunu biliyor musunuz? İşte onlardan birkaçını sizin için listeledik!

TARİHTE KISA BİR YOLCULUK YAPIN

Günümüze önemli bir bölümü bozulmamış olarak taşınmış olan, 2000 yaşındaki dünya tarih mirası Apollon Tapınağı, devasa sütunları ve etkileyici mermer kabartmaları ile mitolojik döneme ışık tutuyor. Bu tapınağın yanı sıra Milet Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Serapis Tapınağı ve Faustina Hamamı da Didim’de gezmeniz gereken arkeolojik merkezler arasında sayılabilir. Birbirinden güzel tarihi yerleri gezerek tatilinize renk katabilirsiniz.

EGE’NİN MASMAVİ SULARI İLE BULUŞUN

Didim’in turkuaz mavisi denizi ile dikkat çeken Altınkum Plajı’nı duymayan yoktur. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı halinde olan plaj, tatil sezonunda oldukça kalabalık oluyor. Ancak bu popülaritesini biraz da rüzgar sörfü, yelken, dalış ve diğer su sporu aktivitelerine borçlu olduğunu belirtmek isteriz. Eğer bu sporlarla ilgileniyorsanız, Altınkum’un size sunacaklarına mutlaka göz atın. Daha sakin kumsalları tercih edenlerdenseniz, Altınkum’un devamındaki koylarda bulunan 1. Plaj, 2. Plaj ve 3. Plaj’ı tercih edebilirsiniz. Patika yoldan yapacağınız kısa ama hafif zorlu bir yürüyüşten sonra ulaşacağınız Manastır Koyu’nun plajı ise Eşek ve Bulamaç adalarının müthiş manzaralarıyla sizi bekliyor.

AKBÜK KOYU’NU KEŞFE ÇIKIN

Didim’e kadar gelip Akbük Koyu’na uğramamak olmaz! Çünkü Didim’den 20 km uzaklıkta bulunan bu koy, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin uğrak noktası… Kumsaldan 100 m yürüyerek gidilebilen ve 1. derece SİT alanı olarak kabul edilen Saplı Ada ve Kömür Adası’nı da Didim’de gezilecek yerler listenize eklemeyi ihmal etmeyin.

ENFES LEZZETLER SİZİ BEKLİYOR

Didim’deki lezzet durakları, özel damak tatlarına uygun olarak geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Aydın ve Ege mutfağının karışımı olan Didim’in yöresel mutfağı oldukça zengin… Didim, yöresel lezzetlerin yanı sıra deniz ürünleri ile de ünlü. Didim’e gittiğinizde balık menülerine göz gezdirebilir ve buranın en iyi yapılan taze mevsim balıklarının tadına bakabilirsiniz. Yanında aperitif deniz ürünleri ve çeşit çeşit mezeler denemeyi de unutmayın!

Siz de hayalinizdeki Didim tatilini gerçeğe dönüştürmek için Maxeria Blue Didyma’da yerinizi ayırtabilir ve benzersiz bir tatile doğru yola çıkabilirsiniz.



