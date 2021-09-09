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Her sabah poğaça tüketenler dikkat! Tehlike gözler önüne serildi

09.09.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyetisyen uzmanı, simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığını deneysel olarak ortaya koyup, 20 günün sonunda vücutta oluşan yağ oranını orijinalinin birebir kopyası olan replikayla gösterdi.

Her sabah poğaça tüketenler dikkat! Tehlike gözler önüne serildi

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, iş yoğunluğu sebebiyle kahvaltıya zaman ayıramayan veya sabah kargaşası sebebiyle çocuklarının çantasına poğaça koyup okula göndererek çocuğunun en önemli öğününü poğaça ile geçiştiren velilere uyarılarda bulundu. Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça ile vücuda fazladan şeker ve yağ yüklendiğini vurguladı.

ÖĞRENCİ VELİLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Bir poğaçada 10 küp şeker, bir simitte de 22 küp şeker bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Çelakıl, sabahları en az iki poğaça yiyen kişinin damarlarında bulunan kanda tortulaşma oluştuğunu ve kılcal damarların tıkandığını vurguladı. Diyetisyen Çelakıl, gizli şeker kaynağı olan poğaça, simit, ekmek, pilav ve meyvelerin vücutta çok fazla şeker ve glikoz birikime sebep olduğunun altını çizdi.

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POĞAÇA YİYENLERDEKİ TEHLİKEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Diyetisyen Çelakıl, yaptığı deneysel ile gizli şeker kaynağı olan ürünlerin tehlikeye yol açtığını gözler önüne serdi. Bir poğaçada bulunan 10 küp şekeri su dolu bir bardağın içerisine koyan Diyetisyen Çelakıl, suda oluşan tortunun aynısının kanda da oluştuğunu belirtti. Poğaça yiyen kişilerin vücudunda oluşan yağ oranını gösteren replikayla örnek veren Diyetisyen Çelakıl, “Günde 2 poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde 2 buçuk kilo yağ birikimi olur” dedi.

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(İHA)

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