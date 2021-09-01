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  4. Her satırı iğrenç! 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar

Her satırı iğrenç! 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar

01.09.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de geçen sene markette 11 yaşındaki E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur E.Ç., "Beni sıkıştırıp tacizde bulundu. Korktuğun için yardım isteyemedim. Para verip beni tehdit etti. Kimseye söylemememi istedi." dedi.

Her satırı iğrenç! 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Öztürk SEGBİS ile bağlanırken müşteki ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ali Öztürk, "Mağduru tanımıyorum ancak babasını tanıyorum. Ben mağdura yönelik cinsel bir harekette bulunmadım. Sadece kendisini sevip konuştum" dedi.

"BENİ SIKIŞTIRIP TACİZDE BULUNDU, PARA VERİP TEHDİT ETTİ"

Bilirkişi eşliğinde ifadesi alınan E.Ç. sanığı daha önceden tanımadığını belirterek, "Ağabeyim ile markete gittik. Maskesi olmadığı için ağabeyim içeri giremedi. Alışveriş yapmak için ben içeri girdim. Sanık yanıma geldi. Benimle konuşup bir şeyler söyledi. Babamı tanıdığını söyleyip, elini omzuma attı. Beni sıkıştırıp tacizde bulundu. Korktuğun için yardım isteyemedim. Para verip beni tehdit etti. Kimseye söylemememi istedi. Korktuğumdan çıkışta ağabeyime ve aileme olayı anlatamadım. Marketteki kamera görüntüleri ortaya çıkınca olayı aileme anlattım sanıktan şikayetçiyim" dedi.

İlk duruşmada dava hakkında karar veren mahkeme heyeti Öztürk'ün '12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ali Öztürk'ün 29 Kasım'da Esenler'de bulunan bir markete gittiği ve marketin içinde 11 yaşındaki mağdur çocuğa cinsel istismarda bulunduğu daha sonra çocuğa 10 lira verdiği kaydedildi. İddianamede çocuğun market çıkışında koşarak eve gittiği, korkusundan olayları kimseye söyleyemediği ve bir süre sonra market çalışanlarının kamera kayıtlarından durumu görüp polise ihbar etmesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi. Savcı sanık Ali Öztürk'ün mağduru istismar ettiğinin anlaşıldığı belirterek "On iki yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Esenler
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