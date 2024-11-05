Her satırı korkunç! 74 yaşındaki ev sahibini boğarak öldürdü... Cansız bedenini parçalayarak depoya sakladı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde 45 yaşındaki Scott Paterson isimli bir adam 74 yaşındaki ev sahibi Annette Smith ile birlikte yaşıyordu. İkilinin tartışmasının ardından Paterson, 74 yaşındaki Annette Smith'i öldürdü ve cansız bedenini parçalayarak beden parçalarını Hertfordshire'daki Letchworth yakınlarındaki bir depoya sakladı.

HAYATTAYMIŞ SÜSÜ VERDİ

Kasaplık kursu bitiren Paterson, kaybolmasıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için polise, evinden kimliği belirsiz bir kadınla ayrıldığını söyledi. Ev sahibesinin yaşadığı izlenimini vermek için ise ailesine ve arkadaşlarına onun adına Noel mesajları ve Moonpig kartları göndermeye devam etti.

Paterson, 9 Eylül'de Luton Crown Mahkemesi'nde yapılan duruşma öncesi duruşmada cinayeti itiraf etti ve bugün en az 20 yıl hapis cezasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"ONU YATAĞINDA BOĞDUM"

Bedfordshire Polisi, adamın 74 yaşındaki ev sahibesini öldürdüğünü çok sakin bir şekilde itiraf ettiğini, daha sonra kadını parçalayıp kalıntılarını sakladığını gösteren rahatsız edici görüntüleri yayınladı. Cinayete dair itirafta bulunan Paterson, "Onu yatağında boğdum. Tam bir vücut yok. Ondan geriye kalanlar Letchworth'taki bir depoda." dedi.