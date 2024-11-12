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Her satırı korkunç! Ebeveynleri 15 yaşındaki çocuklarını banyoya çıplak bir şekilde hapsetti: Sadece okula gitmek için dışarı çıkmasına izin verildi...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 14:56
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas bölgesinde yaşayan Jaclyn Machelle Barnett ve Daniel Alan Wright, yardım çığlıkları ihbarı üzerine evlerine gelen polis tarafaından tam 114 suçlamayla karşı karşıya kalarak tutuklandı. Çiftin 15 yaşındaki çocuklarına işkence yaptıkları belirtildi. İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki çocuk çiftin evlerindeki banyoda hapsedilirken sadece okula gitmek için dışarı çıkartıldığı söylendi.

Her satırı korkunç! Ebeveynleri 15 yaşındaki çocuklarını banyoya çıplak bir şekilde hapsetti: Sadece okula gitmek için dışarı çıkmasına izin verildi...

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas bölgesinde yaşayan bir çift, 15 yaşındaki oğullarını çıplak bir şekilde banyoya kilitleyip , sadece okula gitmek için dışarı çıkmasına izin verdikleri iddiasıyla 114 ayrı suçlamayla tutuklandı. 15 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk ailesi tarafından banyoda bir palet üzerinde çıplak bir şekilde uyumaya zorlanırken yardım çığlıklarını komşuların duyurarak polise haber vermesi üzerine kurtuldu.

DUVARDAN KOMŞUYLA KONUŞTU

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Ailenin eviyle bitişik evde yaşayan komşu, 15 yaşındaki çocuğun banyoda kilitli olduğunu ve dışarı çıkamadığını kendisine duvardan bağırarak söylediğini belirtti. Ardından ise komşu durumu polise ihbar etti. Polis eve geldiklerinde kapıyı ebeveynlerinin işte olduğunu iddia eden 10 ve 11 yaşlarındaki iki çocuk açıtı.

Mirror US'in haberine göre, polis mülke girdiklerinde banyoda tamamen çıplak bir şekilde paletin üzerinde uyuyan 15 yaşında bir çocuk keşfetti. Hem Barnett hem de Wright olayla ilgili olarak polis tarafından sorgulandı. Polise göre, çocuğun neden banyoya kilitlendiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını iddia ettiler ve bunun etrafta oynayan diğer çocuklar olabileceğini öne sürdüler.

İHBARLAR ÜZERİNDE DAVA AÇILDI

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Polis soruşturması, 2013'ten beri mağduru içeren 29 kötü muamele vakasının açıldığını ortaya koydu. Çift, kötü muamele, yetersiz denetim, yiyecek ve temel ihtiyaçları sağlamama, aşırı veya tekrarlanan zulüm ve korumama gibi bir dizi suistimalle suçlanıyor. Dava, Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanı Çocuk İstismarı Yardım Hattı'na yapılan isimsiz aramalar ve ihbarlar sonrasında açıldı.

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Amerika işkence
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