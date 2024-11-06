Kendisini flört gurusu olarak tanıttı! Tavsiyesi sosyal medyada gündem yarattı... "Kadınlar aynı anda 3 erkekle flört etmeli"

İlişki uzmanı 35 yaşındaki Kayleigh Castle, kadınlara aynı anda en az 3 erkekle sevgili olmalarını ve kendileri için doğru eşleşmeyi bulana kadar bağlanmamak için cinsellikten uzak durmalarını tavsiye etti. İnsanların ilişkiye başlamak konusunda genellikle çabuk davrandığını söyleyen Castle, kadınlara seslendiği paylaşımında özellikle ilişkilerin ilk dönemlerinde fiziksel yakınlıktan uzak durmalarını söyledi.

Kadınların aynı anda 3 erkekle sevgili olması ve aralarında seçim yapması gerektiğini vurgulayan Castle, "Kadınlara en az üç benimle aynı anda çıkmalarını söylememin sebebi, kadınların erkeklere göre kimyasal olarak daha sert aşık olmaları ve bağlanmalarıdır. Bu kimyasal akışı bir bağ olarak algılıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Eğer aynı anda birden fazla erkekle çıkıyorsanız, zamanınızı tek bir kişiye vermiyorsunuz demektir. Hangi erkeğin kendilerine uygun olduğunu görmek için kadınların zamana ihtiyacı var" dedi.