Her satırı korkunç! Kız öğrenciye tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı... Yardım etmeye çalışan kızı da yaraladı

21 yaşındaki Eva Liu ve 22 yaşındaki arkadaşı Kelsey Chang mezuniyetlerini kutlamak için Alman Alpleri olarak bilinen bölgedeki Neuschwanstein şatosunu ziyaret ediyorlardı. Disney'in Külkedisi (Cinderella) karakterine ilham olduğu iddia edilen ünlü Neuschwanstein şatosunun yürüyüş parkurunda Troy Bohling isimli bir adamla karşılaştılar. Genç kızları herkesten uzak bir noktaya çeken Brohling, Eva Liu'ya cinsel saldırıda bulunmaya başladı.

ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İSTEDİ

Arkadaşına yardım etmek için hamle yapan Kelsey Chang'ı Bohling engelledi. İki kadını da yaralayan adam uçurumdan aşağıya itti. Polis sözcüsü Holger Stabik olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki kadından genç olanı şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Büyük olanı hemen yardımına koşmaya çalıştı, ardından şüpheli tarafından boğuldu ve ardından bir uçurumdan aşağı itildi." ifadelerini kullandı.

Liu'ya tecavüz ederek boğan ve cesedini uçurumdan aşağıya atan Bohling, Chang'ı da yaraladı. Genç kadınlar uçakla hastaneye kaldırılırken Chang'ın şans eseri hayatta kaldığı belirtildi.

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Michigan sakini Bohling, saldırıya tanık olan diğer turistlerin çektiği görüntüler sayesinde tutuklandı. Polis, çocuk pornografi görüntülerini bulduğu dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el koydu. Alman yasaları uyarınca Bohling'in kimliği polis tarafından resmi olarak açıklanmadı ancak adı kaynaklar tarafından doğrulandı.