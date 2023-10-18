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    4. 11 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayan anneden kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

    11 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayan anneden kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

    18.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ta yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan 72 yaşındaki adam eylemlerinin hukuki sonuçlarından kaçarak intihar etti. 11 yaşında cinsel istismara uğrayan kız çocuğunun annesi kendisinin de çocukluğunda aynı adam tarafından tacize uğradığını açıkladı.

    Tayland'ta yaşanan cinsel ilişki skandalı 11 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğunun annesine 9 yaşından beri komşuları olan 72 yaşındaki adamın cinsel saldırısına uğradığını itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Nakhon Ratchasima'dan bir işçi olan anne, durumu hemen yerel polise bildirdi. Anne ifadesinde kan donduran bir itirafa imza atarak, "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti" dedi. 72 yaşındaki sanık sorgulamak üzere tutuklanarak karakola getirildi. Sanık ifadesinde hem anne hem de kızına yönelik cinsel saldırı iddialarını reddetti.

    İNTİHAR ETTİ

    Olayın araştırılması için kefaretle serbest bırakılan 72 yaşındaki sanık evine döndüğü ilk gün böcek ilacı içerek intihar etti. 72 yaşındaki adamın ölümü nedeniyle soruşturma kapatılırken anne, "Ölümü işlediği suçlar için çok hızlı bir ceza oldu. Biraz daha acı çekmesini isterdim" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel istismar Tayland

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