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Türk doktora Amerika’da büyük şok! Cinayet için kiralık tuttuğu iddia edildi

28.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalarını yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, 2018 yılında kiralık katil tutarak cinayete azmettirme suçundan tutuklandı. Los Angeles’ta yaşayan Gümrükçü ile şirketin Bilgi Teknoloji Direktörü Berk Eratay’ın Gregory Davis isimli bir kişiyi kiralık katil tutarak öldürttüğü iddia edildi.

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Cinayet için kiralık tuttuğu iddia edildi

2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir cinayet yeniden gündeme geldi. Gregory Davis isimli bir kişinin öldürülmesine yönelik çalışmalarını yürüten polisler yeni kanıtlara rastladı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçılarak öldürüldüğü ve cesedin 7 Ocak 2018 tarihinde evinden kilometrelerce uzakta elleri bağlanmış bir şekilde bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda yapılan incelemede Davis’in başı ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

2018 yılında Davis’in ilk bulunduğu anda polis ekipleri Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli kişileri cinayetle bağlantısı nedeniyle tutuklamıştı. Son olarak Los Angeles merkezli “Enochian BioSciences”ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay, cinayet kapsamında tutuklandı. İlk duruşmada tutuklanan Gümrükçü ve Eratay’ın suçlu bulunması durumunda müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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