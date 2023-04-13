HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her şey bu belirtiyle başlıyor! Parkinson hastalığının 10 yıl önce görülen belirtisi

Her şey bu belirtiyle başlıyor! Parkinson hastalığının 10 yıl önce görülen belirtisi

13.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parkinson hastalığı genellikle yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. Bu hastalığı erken teşhis etmek tedavisi için büyük önem taşıyor. Parkinson'un en yaygın belirtisi el titremesi olmasına rağmen bu hastalık yıllar önce uyarı işareti verebiliyor. Yapılan araştırmalar Parkinson hastalığının 10 yıl önce uyarı verdiğini tespit etti.

Her şey bu belirtiyle başlıyor! Parkinson hastalığının 10 yıl önce görülen belirtisi

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. 60 yaş sonrasında görülme oranı artan Parkinson hastalığını erken teşhis etmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Parkinson hastalığının erken belirtilerini ve risk faktörlerini araştırdılar. Sağlık kayıtlarını inceleyen ekip, Parkinson'un belirli semptomlarının teşhisten 10 yıl öncesine kadar ortaya çıkabileceğini buldu.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Ekran görüntüsü 2023-04-13 163934

Bilim adamları, 1990 ile 2018 yılları arasında Doğu Londra'da yaşayan bir milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını incelediler. Birleşik Krallık Biobank'tan alınan ek verilere bakan araştırmacılar, Parkinson için iki "yeni" risk faktörü ortaya çıkardılar. Queen Mary'deki nörolog ve doktora öğrencisi "Azınlık etnik gruplarından ve yoksun bölgelerden insanlar, şimdiye kadar Parkinson araştırmalarında büyük ölçüde yetersizlik vardı. Ancak durumun tam bir resmini elde etmemize izin vermek için araştırmanın kapsayıcı olduğundan ve etkilenen herkesi temsil ettiğinden emin olmamız gerekiyor." dedi.

EPİLEPSİ VE İŞİTME KAYBINA DİKKAT

Ekran görüntüsü 2023-04-13 164057

Belirlenen iki yeni risk faktörünün epilepsi ve işitme kaybı olduğu öğrenildi. Dr Simonet şöyle açıkladı: "Daha önceki araştırmalar, örneğin epilepsinin Parkinson hastalarında genel popülasyona göre daha yaygın olması gibi, bağlantıya işaret etse de, ilişkiyi tam olarak anlamamız için şimdi daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

"HASTALIK ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR"

Ekran görüntüsü 2023-04-13 163956

"Bu arada, birinci basamak pratisyenlerinin bu bağlantıların farkında olmaları önemlidir. Ve Parkinson semptomlarının ne kadar erken ortaya çıkabileceğini anlaşılabilir. Böylece hastalık zamanında teşhis edilebilir ve doktorlar durumu yönetmeye yardımcı olmak için erken harekete geçebilir."

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK TEDAVİLER YAPILABİLİR

Dr. Alastair Noyce ayrıntılı olarak açıkladı. "Titreme, Parkinson'un en belirgin semptomlarından biridir, ancak çalışmamızda nihai teşhisten 10 yıl önce görülmüştür. Bu, hastaların beklemesi için çok uzun bir zaman. Parkinson'u daha erken teşhis edebilirsek, erken müdahale etme ve hastaların yaşam kalitesini artırabilecek tedaviler sunma konusunda gerçek bir fırsatımız olur."

Ekran görüntüsü 2023-04-13 163945

PARKİNSON BELİRTİLERİ

NHS tarafından belirtildiği gibi Parkinson hastalığının belirtileri :

  • Vücudun belirli bölümlerinin istemsiz sallanması (titreme)
  • Yavaş hareket
  • Sert ve esnek olmayan kaslar
  • Depresyon ve kaygı
  • Denge sorunları
  • Koku duyusu kaybı
  • Uyku sorunları
  • Hafıza sorunları
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu şekilde uyuyorsanız dikkat! Felç riskiniz üç kat daha fazlaBu şekilde uyuyorsanız dikkat! Felç riskiniz üç kat daha fazla
Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü! Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!
Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."
Anahtar Kelimeler:
epilepsi parkinson araştırma belirti işitme parkinson belirtileri

En Çok Okunan Haberler

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek

'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde...

'Bizzat tanığıyım' diyerek yanıt verdi: 2018 seçimlerinde...

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Kullandığı uçak gündem oldu! Kılıçdaroğlu...

Kullandığı uçak gündem oldu! Kılıçdaroğlu...

İlginizi Çekebilir

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.