Her şey bu belirtiyle başlıyor! Parkinson hastalığının 10 yıl önce görülen belirtisi

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. 60 yaş sonrasında görülme oranı artan Parkinson hastalığını erken teşhis etmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Parkinson hastalığının erken belirtilerini ve risk faktörlerini araştırdılar. Sağlık kayıtlarını inceleyen ekip, Parkinson'un belirli semptomlarının teşhisten 10 yıl öncesine kadar ortaya çıkabileceğini buldu.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Bilim adamları, 1990 ile 2018 yılları arasında Doğu Londra'da yaşayan bir milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını incelediler. Birleşik Krallık Biobank'tan alınan ek verilere bakan araştırmacılar, Parkinson için iki "yeni" risk faktörü ortaya çıkardılar. Queen Mary'deki nörolog ve doktora öğrencisi "Azınlık etnik gruplarından ve yoksun bölgelerden insanlar, şimdiye kadar Parkinson araştırmalarında büyük ölçüde yetersizlik vardı. Ancak durumun tam bir resmini elde etmemize izin vermek için araştırmanın kapsayıcı olduğundan ve etkilenen herkesi temsil ettiğinden emin olmamız gerekiyor." dedi.

EPİLEPSİ VE İŞİTME KAYBINA DİKKAT

Belirlenen iki yeni risk faktörünün epilepsi ve işitme kaybı olduğu öğrenildi. Dr Simonet şöyle açıkladı: "Daha önceki araştırmalar, örneğin epilepsinin Parkinson hastalarında genel popülasyona göre daha yaygın olması gibi, bağlantıya işaret etse de, ilişkiyi tam olarak anlamamız için şimdi daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

"HASTALIK ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLİR"

"Bu arada, birinci basamak pratisyenlerinin bu bağlantıların farkında olmaları önemlidir. Ve Parkinson semptomlarının ne kadar erken ortaya çıkabileceğini anlaşılabilir. Böylece hastalık zamanında teşhis edilebilir ve doktorlar durumu yönetmeye yardımcı olmak için erken harekete geçebilir."

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK TEDAVİLER YAPILABİLİR

Dr. Alastair Noyce ayrıntılı olarak açıkladı. "Titreme, Parkinson'un en belirgin semptomlarından biridir, ancak çalışmamızda nihai teşhisten 10 yıl önce görülmüştür. Bu, hastaların beklemesi için çok uzun bir zaman. Parkinson'u daha erken teşhis edebilirsek, erken müdahale etme ve hastaların yaşam kalitesini artırabilecek tedaviler sunma konusunda gerçek bir fırsatımız olur."

PARKİNSON BELİRTİLERİ

NHS tarafından belirtildiği gibi Parkinson hastalığının belirtileri :