Boşandıktan sonraki değişimi görenleri şaşkına çevirmeye yetti! "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntülerde bir kadın kendi değişim sürecini gösterdi. Boşanmadan önce ayna karşısındaki görüntüsünü, "Evli,mutsuz fiziken ruhen mutsuz kadınken..." notunu ekleyerek paylaştı.

Ardından ise boşandıktan sonrasında yine aynanın karşısına geçerek bu kez, "Boşanmış, sağlıklı bedenen ve ruhen mutlu kadın" notuyla poz verdi.

Sosyal medya kullanıcıları iki görüntü arasındaki farka inanamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir dönüşüm. Hem ruhen hem de fiziken" yorumunu yaptı.