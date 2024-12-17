Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Boşandıktan sonraki değişimi görenleri şaşkına çevirmeye yetti! "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim"

Boşandıktan sonraki değişimi görenleri şaşkına çevirmeye yetti! "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim"

17.12.2024 12:53
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada evlilikte ve boşandıktan sonra yaşadığı değişim sürecini paylaşan kadının gönderisi kısa sürede gündem yarattı. Mutsuz bir evliliğin kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yorduğunu anlatan kadın boşandıktan sonra adeta bambaşka bir kişi oldu. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntülerde bir kadın kendi değişim sürecini gösterdi. Boşanmadan önce ayna karşısındaki görüntüsünü, "Evli,mutsuz fiziken ruhen mutsuz kadınken..." notunu ekleyerek paylaştı.

1

Ardından ise boşandıktan sonrasında yine aynanın karşısına geçerek bu kez, "Boşanmış, sağlıklı bedenen ve ruhen mutlu kadın" notuyla poz verdi.

2

Sosyal medya kullanıcıları iki görüntü arasındaki farka inanamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kaybettiğine bir de dön bak istedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir dönüşüm. Hem ruhen hem de fiziken" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi habersiz girdi! Çözümü böyle buldu

Ev sahibi habersiz girdi! Çözümü böyle buldu

 Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

 Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

 Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

Yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi! Pişman olmadan önce kaydetti

 Nostradamus kehaneti çok konuşuldu! O ismin yerine güzemli bir kişi gelecekmiş

Nostradamus kehaneti çok konuşuldu! O ismin yerine güzemli bir kişi gelecekmiş
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kilo verme hikayeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Ev sahibi habersiz girdi! Çözümü böyle buldu

Ev sahibi habersiz girdi! Çözümü böyle buldu

Karısının makyajsız halini görünce boşanmaya karar verdi

Karısının makyajsız halini görünce boşanmaya karar verdi

Cinsiyet değiştirdi! Yüzlerce ameliyat... "Doktorlar dokunmuyor"

Cinsiyet değiştirdi! Yüzlerce ameliyat... "Doktorlar dokunmuyor"

Gözyaşları içinde anlattı! Uyurken bu hale geldi

Gözyaşları içinde anlattı! Uyurken bu hale geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.