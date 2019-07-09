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Her Yerde Sen'de Selin ve Demir arasında yakınlaşma! Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2019 02:15 | Son Güncelleme

Her Yerde Sen dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox'un romantik komedi dizisi Her Yerde Sen dizisi 5. yeni bölümüyle 12 Temmuz 2019 Cuma akşamı ekranda olacak. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen'in yeni bölüm fragmanında eğlenceli anlar yaşanıyor. Demir ve Selin arasında ise yakınlaşma yaşanıyor.

Her Yerde Sen dizisinin geçen hafta ekrana gelen 4. son bölümde 'Opereyşın Çita' Demir’e yakalanıyor. Selin Demir’e istifasını sunuyor. Demir ise bu duruma tepki gösteriyor.

HER YERDE SEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldırım’ın Artemim ekibini arşiv odasında yakalaması şirkette büyük bir krize yol açarken, Krizin sorumlularından hesap soran Demir, Selin’den zor bir karar vermesini ister. Firuze ve Leyla kendilerini kurtaracak aşkı başlatmak için daha büyük bir hazırlıkla yeniden harekete geçerken Artemim ekibi Demir’i göndermek için planlar yapar. Ancak sürpriz bir gelişme Operasyon Çita’yı tehlikeye atacaktır.

HER YERDE SEN GENEL KONUSU NEDİR?
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?
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Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU
Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

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