Her Yerde Sen dizisinden ilk fragman yayınlandı! Her Yerden Sen konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı, yapımını Karga 7 Pictures’ın üstlendiği, FOX’ta bu yaz ekrana gelecek “Her Yerde Sen” dizisinin çekimleri İstanbul’da başlıyor. FOX izleyicisiyle buluşacak olan “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda ayrıca; Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Barış Yıldız, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner’in yanı sıra, Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu gibi beğenilen usta oyuncular da yer alıyor.

HER YERDE SEN KONUSU NEDİR?

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Furkan Andıç’ın “Demir”, Aybüke Pusat’ın ise “Selin” karakterlerine hayat vereceği “Her Yerde Sen”de; aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Selin ile Demir birlikte yaşamak zorunda kalırlar. Bu da yetmezmiş gibi, birinin çalıştığı şirkete diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte, olaylar işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı eğlenceli, romantik komedi “Her Yerde Sen”, FOX’ta bu yaza damga vuracak.

