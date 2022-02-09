Her yudumda gerçek kahve tadını hissedeceğiniz en iyi çekirdek kahveler

Kahve, sadece yetiştirilmesi, kavrulması ve demlenmesiyle değil aynı zamanda su oranı, suyun sıcaklık derecesi, demleme süresi bakımından da oldukça özen isteyen bir konu. Ancak yine de öğütme biçimi tüm bu özelliklere nazaran benzersiz bir kahve deneyimi yaşamanın olmazsa olmazlarından biri. Homojen öğütülmeyen kahve kendine has tadını kaybederek yerini ekşi ve acı tatlara bırakır. Neyse ki kaliteli kahve çekirdekleri sayesinde kahveyi homojen öğütmek mümkün! Siz de kahve öğütürken ve demlerken doğru notaları yakalayabileceğiniz nitelikli kahve çekirdeği arayışındaysanız sizin için hazırladığımız listeyi mutlaka incelemelisiniz. Bu liste sayesinde en iyi çekirdek kahve markalarına linklerinden kolayca erişebilir, damak zevkinize uygun ürünleri hızlıca sepetinize ekleyebilirsiniz.

1. Ağızda kalıcı bir tat bırakıyor: SAPIENS COFFEE Evolution Bland Çekirdek Kahvesi

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Her tadımda ağızda kalıcı tat bırakan bir kahve arıyorsanız mükemmel bir çekirdek kahve önerisiyle karşınızdayız, SAPIENS COFFEE Evolution Bland Çekirdek Kahve! İki farklı ülkede yetiştirilen ve özenle seçilerek bir araya getirilen kahve çekirdekleri, yumuşak içim özelliğiyle benzersiz kahve deneyimi yaşamanızı garanti eder. Düşük asit ve güçlü gövde yapısıyla özellikle filtre kahve ve espresso tutkunlarının en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alır. Ayrıca bitter çikolata, fındık ve koyu karamel notalarının hakim olduğu kahveyi espresso, moka pot ve aeropress demleme yöntemleriyle kolayca hazırlayabilirsiniz.

2. Filtre kahve tutkunlarına özel demleme metoduyla: Grizzly Coffee Roasters El Salvador Divina Providencia

Konu en iyi çekirdek kahvelerden açılmışken filtre kahve severler için özel olarak üretilen Grizzly Coffee Roasters El Salvador Divina Providencia kahvesinden bahsetmemek olmaz. Çok az güneş ışığı, şiddetli rüzgâr ve yeterli yağış alan kahve ağaçları, toprakta bulunan besin minerallerini kolayca emiyor ve ortaya mandalina, şeftali ve böğürtlen tat profili içeren nitelikli bir kahve çekirdeği ortaya çıkıyor. Elbette nitelikli bir kahvenin doyurucu lezzete ulaşması, doğru demleme ve öğütme yönteminden geçiyor. Tam da bu noktada “Çekirdek kahve nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız kavurucunun bu kahve için özel belirlediği çekirdek kahve notlarını hemen paylaşalım. 20 gram kahveyi orta kalınlıkta öğütün. Ardından 320 ml suyu kaynama sıcaklığı 92 dereceye ulaşıncaya kadar kaynatın. Sonra yaklaşık 2.3 - 2.4 dakika demleyin. İşte, bu kadar basit!

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3. Sabahları uyanamayanlar için özel üretiliyor: MONTAG COFFEE ROASTERS Zenith Çekirdek Kahvesi

"Sabahları sert bir kahve içmeden asla kendime gelemem." diyenlerdenseniz MONTAG COFFEE ROASTERS Zenith Çekirdek Kahvesi, yoğun ve sert kıvamıyla tam size göre! En iyi çekirdek kahve markası arasında yer alan Montag'ın filtre kahveler için açık espresso için orta derecede kavurduğu çekirdekler, birinci sınıf kaliteye sahip. Markanın Zenith isimli harmanı ise homojen kavrulmuş koyu kahve kıvamıyla tam da kahve tutkunlarının aradığı nitelikte bir tat. Üstelik kahvenin yoğun kıvamında acılıktan eser yok! Böylece güne sizi uyandırabilecek sertlikte fakat acı olmayan bir kahveyle başlayabilirsiniz.

4. "Slow Roasting" metodu ile kavruluyor: Shellford’s Virtuoso Blend Çekirdek Kahve

Kolombiya, Ekvator ve Hindistan çekirdeklerinden harmanlanan bir kahve düşünün. Öyle ki içinde badem, çikolata ve çiçek notalarının yer aldığı zarif bir içime sahip olsun. Üstelik French press, moka pot, espresso ve filtre kahve makineleriyle kolayca demlenebilsin. Bu özellikte bir çekirdek kahve tavsiyesi arıyorsanız sizi Shellford’s Virtuoso Blend Çekirdek Kahve ile tanıştırmalıyız. Yudumlarken bitmesini istemeyeceğiniz nitelikli kahvenin fındık rengi kreması ve yoğun gövdesi, İtalyan espresso standartlarıyla birebir aynı. Ayrıca yavaş ve orta derecede yani 'Slow Roasting' metoduyla kavrulan yoğun kıvamlı kahvenin en ufak bir acı tat bırakmaması da cabası!

5. Soğusa bile tadım notalarından ödün vermiyor: Moliendo Brasil Fazenda Yellow Bourbon Yöresel Kahve

Bazı kahveler soğuduğunda içerisindeki tadım notaları çabuk kaybolabiliyor. Hal böyle olunca kahvesini sıcak içemeyen kahve tutkunları, tat profillerini hem sıcak hem soğuk ortamda koruyabilen bir kahve çekirdeği arayışına yöneliyor. Siz de aynı durumdan yakınıyor ve bu konuda iyi bir çekirdek kahve tavsiyesi arıyorsanız Moliendo Brasil Fazenda Yellow Bourbon Yöresel Kahve'yi mutlaka denemelisiniz. Yumuşak içimli kahve soğumaya başladıkça asit oranı düşüyor ve gövdesiyle ön plana çıkarak gizemli tatlar sergiliyor. Öğütüldüğünde kokusuyla büyüleyen kahvenin notalarında ise badem sütü, yaş ceviz, sütlü çikolata ve karamel yer alıyor.

6. Kaliteli kahvenin adresi: Baristocrat Ethiopia Gedep Worka Chelchele

"En iyi çekirdek kahve hangisi?" diye sorarsanız kalitesiyle fark yaratan Baristocrat Ethiopia Gedep Worka Chelchele’nin daha ilk yudumda sizi fazlasıyla tatmin edecek özellikte olduğunu söylesek, abartmış sayılmayız. Uygun iklim koşullarında özenle yetiştirilen meyveler, ağaç dallarından toplanarak doğrudan Afrika kurutma yataklarına gönderilir. Yaklaşık 21 gün süren kuruma işleminin ardından meyvenin çekirdeği dış kabuğundan ayrılır ve kahve çekirdeği ortaya çıkar. Natürel işlem gören kahve çekirdeğinin tadım notalarında yer alan tatlı meyve asidiği, kırmızı meyveler ve karamel tatlılığı damağınızda sürekli hatırlayacağınız bir anı bırakır.

7. Kafeinsiz tadıyla diğer kahvelere meydan okuyor: Rioba Espresso Kafeinsiz Çekirdek Kahve

Çekirdek kahve çeşitleri arasında kafeinsiz içeriğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan aynı zamanda tat ve kalite bakımından "Üstün Lezzet Ödülü" almaya hak kazanan Rioba Espresso Kafeinsiz Çekirdek Kahve, hiç düşünmeden alabileceğiniz en iyi çekirdek kahvelerden biri. Kafeinsiz kahve tutkunları için özel olarak İtalya’da üretilen ve kavrulan kahve çekirdekleri, %60 Arabica ve %40 Robusta. Kahveyi tercih ederek her yudumda gerçek bir kahve tadı alacağınız garanti! Ayrıca kafeinsiz olması nedeniyle yoğun rağbet gören kahve çekirdekleri arasında yer olduğundan tükenmeden alın deriz.

8. Taze kavrulmuş isteyenler için: Mineiro Coffee Guatenala Antigua Single Origin Çekirdek Kahve

Öyle bir çekirdek kahve düşünün ki dünyada en özel kahvelerin yetiştirildiği Guatemala bölgesinde üretilsin. Kahve makinesi, French press, moka pot ve chemex ile demlemek için ideal kalitede olsun. İçinde bitter çikolata, vanilya, badem, floral, yeşil elma, narenciye, sitrik asit lezzet notaları bulunsun. En iyi çekirdek markası olarak beğeni kazanan Mineiro Coffee Guatenala Antigua Single Origin Çekirdek Kahve, tüm bu özelliklere sahip. Üstelik damlama yöntemiyle demleyerek daha saf bir kahve tadına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca kavrulmuş kahve çekirdeklerinin sertlik derecesi orta kıvamda olduğundan pek çok kişinin de ilk tercihleri arasında olduğunu da hatırlatalım.

9. Gelelim kahve çekirdeğinden Türk kahvesi mevzusuna: Sezy Coffee Yemen Mocha Pea Berry

Sezy Coffee Yemen Mocha Pea Berry, kaliteli Türk kahvesi arayanlar için en iyi kahve çekirdeklerinden biri. Mutlaka denenmesi gereken kahve çekirdeğinin tat profilinde fındık ve çikolata notaları hakim. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kahvenin zengin asiditesi ve topraksı gövdesi, koyu kıvam tercih edenler için oldukça ideal. Üstelik Yemen kahvesinin hazırlanışı çok kolay! Tam da bu noktada "Çekirdek kahve nasıl öğütülür?" veya "Çekirdek kahve nerede çektirilir?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle belirtmeliyiz ki bir Türk kahvesi elde etmek istiyorsanız kahve çekirdeklerini bir el değirmeni veya kahve makinesi yardımıyla ekstra ince ayarda öğütmelisiniz. Ancak kahve çekirdeği öğütmekten keyif almıyorsanız doğrudan öğütülmüş bir kahve de tercih edebilirsiniz.

10. Damak zevkinizi keşfedin: A Roasting Lab Seçkin Kahveler Deneme Paketi

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Kahve seçerken tat bakımından hangisinin daha iyi olacağına bir türlü karar veremiyorsanız içinde Guatemala Huehuetenango, Colombia Supremo, Ethiopia Sidamo, El Salvador SHG ve Brazil Bella Giana gibi en iyi çekirdek kahvelerinin yer aldığı bir deneme paketine ne dersiniz? Bu fikir hoşunuza gittiyse toplam beş adet farklı kahve çeşidi içeren A Roasting Lab Seçkin Kahveler Deneme Paketi'ne mutlaka göz atmalısınız. Böylece 50 gramlık kahveleri deneyerek damak zevkinize en uygun olanı bulabilirsiniz. Sadece kokusuyla değil tadıyla da deneyenleri kendine hayran bırakan kahve seti, tamamen Arabica kahve çekirdeklerinden oluşur.