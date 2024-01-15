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Her zaman nasıl yazılır? Her zaman ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2024 23:31 | Son Güncelleme:
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Kelimelerin nasıl yazılacağı, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı gibi dilimizin doğru kullanımına dair her şey Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenir. “Her zaman” gibi 2 kelimeden oluşan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı, ayrı mı ya da birleşik şekilde mi yazılması gerektiği konusunda pek çok kişinin kafası karışmaktadır. TDK ise bu kelimelerle ilgili doğru yazım şekillerini, kılavuzları paylaşmıştır. Peki, her zaman nasıl yazılır? Doğru yazılışı nedir?

Her zaman kelimesinin doğru yazım şeklini merak eden çok sayıda kişi vardır. Bu kelimeyi, kimileri ayrı olarak yazarken kimileri ise birleşik olarak yazmayı tercih eder. Bu sebeple daha çok tereddüt yaşanır. Türkçeyi doğru olarak kullanmak isteyen kişiler, sözlüklerde ve günümüz teknolojisinin kolaylığında, internette TDK yazım kurallarını araştırır. Günümüzde güncel yazım kılavuzları internet üzerinden hizmet verdiğinden, her zaman gibi merak edilen kelimelerin doğru yazım şekline daha kolay ulaşılabilmektedir. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında en çok araştırılan kelime tiplerinin, bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu görülür.

Her zaman nasıl yazılır?

Türkçede 2 kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği çok fazla kafa karıştıran bir konudur. Türkçeyi dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanmak hem sosyal hem de profesyonel hayatta son derece önemlidir. Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan her zaman yazımı merak edilen ve "her zaman nasıl yazılır TDK?" sorusu sorularak yazımıyla ilgili cevap aranan sözcükler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu, dil ögelerinin doğru kullanımı konusunda başvurulan birincil kaynak durumundadır. Her zaman TDK tarafından düzenlenen Türkçe dilbilgisi kurallarına göre, ayrı yazılmalıdır. "Herzaman" olarak bitişik yazılması Türkçe imla kurallarına aykırıdır.

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Her zaman birleşik mi yazılır?

Türkçede sözcüklerin her zaman bir tane doğru kullanımı bulunur. Buna göre, kelimelerin doğru yazım şekillerine uymadan farklı şekillerde yazmak uygun değildir. Her zaman sözcüğünün doğru kullanım şekli TDK tarafından belirtilmiştir. Her zaman ayrı olarak yazılır. Her zaman gibi 2 sözcüğün birleşmesi ile oluşan kelimelerin bitişik olarak yazılması imla kurallarına aykırıdır.

Her zaman ayrı mı yazılır?

Her zaman TDK tarafından belirlenmiş olan dil kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Bu kural, "her" ve "zaman" kelimelerinin farklı köklere sahip olmasından kaynaklanır. "Her" Türkçe kökenli bir sıfat iken "zaman" Arapça kökenli bir isimdir. TDK'nin belirlediği dil kurallarına göre, her zaman doğru yazılışı “her zaman” şeklinde olmalıdır. Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmış metinler anlaşılır, net ve etkili bir iletişim kurulmasına yardımcı olur. Her zaman kelimesinin doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • Her zaman (doğru kullanım)
  • Herzaman ( hatalı kullanım)
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