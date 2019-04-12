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Hercai'de Aslanbey ve Şadoğlu savaşı başlıyor! Hercai 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 00:06 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin 12 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde, Aslanbey konağı karışıyor. Miran'ın Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor! Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey' in tepkisi ne olacak? Miran' a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? İşte Hercai yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Hikayesiyle nefes kesen 'Hercai' dizisi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin bu akşam ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde, Miran'ın Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor.

ASLANBEY VE ŞADOĞLU SAVAŞI BAŞLIYOR!

Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey' in tepkisi ne olacak? Miran' a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi?

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Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor! Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran' a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri alabilecek mi?

Yaren Şadoğlu'nun kini büyüyor. Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey' e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Bu sefer de kaybetmek istemeyen Yaren'in hedefi kim?

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Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz'in üstlendiği dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

'Hercai' nefes kesecek yeni bölümüyle Cuma günü 20:00'de atv' de!

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