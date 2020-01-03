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  4. Hercai dizisinde flaş veda! Feride Çetin neden ayrılıyor?

Hercai dizisinde flaş veda! Feride Çetin neden ayrılıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 03.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin diziye veda ediyor. Ayrılığın sebebi Feride Çetin'in hamile olmasından kaynaklanıyor.

Hercai dizisinde flaş veda! Feride Çetin neden ayrılıyor?

Hercai dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü buluşturan dizide Zehra Şadoğlu karakterini canlandıran Feride Çetin diziye veda ediyor.

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nü buluşturan Mia Yapım imzalı "Hercai" dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgi görüyor. Atv'de seyirciyle buluşan dizinin ilk bölümünde Servet Pandur'un yerine son anda ekibe dahil olan Feride Çetin diziye veda etmeye hazırlanıyor.

feride çetin

Mardin'de çekilen dizide Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin hamileliği nedeniyle mesleğine zorunlu bir ara verecek. Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile evlenen oyuncu hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Dizide de hamile sahneleri yazılan oyuncu "Hercai"den 29.bölüm itibariyle ayrılacak.

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feride çetin hercai

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