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Herkes ayrılırlar sanmıştı! Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti 16'ncı evlilik yıl dönümlerini kutladı

15.08.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan ancak bu iddiaları her fırsatta yalanlayan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, evliliklerinde 16 seneyi geride bıraktı. Ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini , sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bir yıl sonra da kızları Su'yu kucaklarına almıştı.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilen çift, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor. Ayrılık iddialarıyla da gündeme gelen Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti evliliklerinde 16 yılı devirdi.

Ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladılar.

"SEN BANA 'EVET' DİYELİ 16 SENE"

Eşiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Atacan, gönderisine; "Bu yazdan sadece 6 fotoğrafımız; sen bana 'evet' diyeli ise sadece 16 sene..." mesajını yazdı.

Pınar Altuğ 1

Atacan'a kayıtsız kalmayan Pınar Altuğ ise eşine "İyi ki sormuşsun" diyerek yanıt verdi.

Pınar Altuğ 2

"İYİ Kİ SORMUŞSUN BE SEVGİLİM"

Sonrasında kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Altuğ, "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru 'evet'... Dün de, bugün de, yarın da hep evet" ifadelerini kullandı.

Yağmur Atacan da eşinin paylaşımına "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru 'evet'... Dün de, bugün de, yarın da hep evet"

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