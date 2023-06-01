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Herkes büyük bir merakla bekliyordu! Tom Holand ve Zendaya’nın başrollerini paylaştığı “Örümcek Adam 4” filminin çalışmaları başladı

01.06.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam (Spiderman) serisinin dördüncü filminin hazırlıklarına tam gaz başlandı. Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, başrollerini Tom Holland ve Zendaya’nın paylaştığı “Örümcek Adam 4 (Spiderman 4)” filmi için hazırlıklarının başladığını duyurdu.

Herkes büyük bir merakla bekliyordu! Tom Holand ve Zendaya’nın başrollerini paylaştığı “Örümcek Adam 4” filminin çalışmaları başladı

"Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş" filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti. Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız." ifadesini kullandı.

“ÖRÜMCEK KADIN” FİLMİ YOLDA

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Pascal, "Örümcek Kadın" filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı. Yapımcılardan Avi Arad da "Örümcek Kadın" filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda." dedi.

Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3'üncü filmi olan "Eve Dönüş Yok" 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8,2 puan almıştı. (AA)

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Zendaya örümcek adam tom holand

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