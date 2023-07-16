Herkes o videoyu konuşuyor! 90 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu'nu gören tanıyamadı! 'Yüce Honos sana ne olmuş'

Yeşilçam'daki performansının yanı sıra genç neslin de Selena dizisinden tanıdığı Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle sevenlerini epey şaşırttı. Oldukça yaşlandığı gözlenen usta oyuncunu paylaşıldığı video oldukça konuşuldu.

Şu sıralar 90 yaşında olan Kayhan Yıldızoğlu, şimdiye kadar sayısız film ve dizide rol aldı.

Ünlü oyuncu gençlik yıllarında Yeşilçam'da canlandırdığı karakterlerle oldukça sevildi.

SON HALİNİ GÖREN TANIYAMADI

TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme gelen usta oyuncunun son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görünen Yıldızoğlu videoda, yaşına göre sağlığının iyi olduğunu söylüyor.

Paylaşılan videoda bir koltukta oturan usta oyuncunun bir bakım evinde olabileceği tahmin ediliyor.

"YÜCE HONOS SANA NE OLMUŞ"

Kayhan Yıldızoğlu, genç nesilde özellikle Selena dizisindeki Yüce Honos karakteriyle tanınıyor.

Sinem Kobal'ın Selena'yı, Sinan Çalışkanoğlu'nun da Hades'i canlandırdığı dizide yönetici olarak Yüce Honos'u canlandırmıştı.

Paylaşılan videoya kullanıcılardan 'Kayhan Bey çok iyi gördüm sizi', 'Yüce Honos sana ne olmuş', 'Ah be Honos', 'Hey gidi Yeşilçam hey' gibi yorumlar geldi.

Malkoçoğlu, Kara Murat, Almanyalı Yarim, Ölmeyen Şarkı, Selena, Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu, Meleklerin Aşkı ve Arka Sokaklar gibi 150'den fazla projede yer aldı.



