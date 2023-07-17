Fiyatı 1290 TL'ye düştü! Herschel'in sevilen modelinde kaçırılmayacak indirim

Yüksek kalite, şık tasarım, işlevsellik! Tüm bunları bir araya getiren Herschel, dünyada birçok moda severin favori markaları arasında yer alıyor. Minimalist tasarımlarıyla öne çıkan Herschel'in ikonik koleksiyonları arasında yer alan Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası, mini boy olması sayesinde hem sırtı yormuyor hem de Herschel sevenlere farklı boyutlarda çanta kullanma olanağını tanıyor. Hadi gelin bu çantayı beraber keşfedelim!

Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Herschel Unisex Nova Mini Sırt Çantası şık ve kompakt bir tasarıma sahip olan dayanıklı polyester malzemeden üretiliyor. Ön fermuarlı bir cebi ve ana bölmesi bulunan çanta günlük kullanım için ideal. Ayarlanabilir omuz askıları ve taşıma sapı sayesinde rahat bir şekilde taşınabilir. Nova Mini iç kısımda organize edilmeyi kolaylaştıran bir iç fermuarlı cebi ve ana bölümdeki laptop bölmesiyle de kullanışlılık sunar. Ayrıca ön yüzünde bulunan deri etiket detayıyla da şıklığı tamamlar. Herschel Nova Mini Sırt Çantası hem stil sahibi görünmek isteyen hem de pratik bir kullanım arayan herkesin tercihi olacak nitelikte bir çanta.

Kullanıcı yorumları

"Bu çanta, küçük ve kompakt tasarımıyla harika bir seçenek! Hem şık hem de fonksiyonel. Günlük kullanım için ideal."

"Çantanın iç kısmındaki laptop bölmesi, günlük işlerimi kolaylaştırıyor. Hem stil sahibi görünmek hem de laptopumu güvenli bir şekilde taşımak için ideal."

"Omuz askıları ayarlanabilir olduğu için herkesin boyuna uyum sağlayabiliyor. Rahat ve ferah kullanım sunuyor."

Bu içerik 17 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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