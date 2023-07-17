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Fiyatı 899 TL'ye düştü! Puma spor ayakkabıda %40 indirim

17.07.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Puma, moda dünyasının öncü markalarından biri olarak her sezon yenilikçi tasarımları ve üstün kaliteli ürünleriyle öne çıkıyor. Bu yılın en heyecan verici indirim etkinliklerinden biri olan Prime Day Puma severlere muhteşem fırsatlar sunuyor. Prime Day kampanyasının son gününde Puma'nın sevilen modeli X-Ray Speed Lite Low Boot'ta %40 indirim sizleri bekliyor. Fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 899 TL'ye düştü! Puma spor ayakkabıda %40 indirim

Heyecan verici bir haberle karşınızdayız: Prime Day kampanyası kapsamında Puma'nın X-Ray Speed Lite Low Boot modelinde indirim var! Prime Day'in son gününde kendinizi ya da sevdiklerinizi şımartmak isterseniz bu muhteşem fırsatı kaçırmamalısınız. Bu hafif ve şık ayakkabı Puma'nın teknoloji ve stilin muhteşem bir birleşimini sunuyor. Haydi gelin tarzınıza şıklık katacak bu ayakkabıyı birlikte keşfedelim.

PUMA X-Ray Speed Lite Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-07-17T102143.165

Ürün özellikleri

PUMA X-Ray Speed Lite Low Boot, hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanmış hafif ve rahat bir unisex ayakkabı. Atletik tasarımı ve şık detaylarıyla göze çarpan bu ayakkabı, ayak bileği bölgesinde iyi destek sunarak istikrarlı bir adım sağlar. PUMA teknolojileri arasında yer alan EVA orta taban ve TPU katmanları ayaklara gereken destek ve yastıklama sağlarken çeşitli renk seçenekleri ile kişisel tarzınızı yansıtma imkanı yaratır. X-Ray Speed Lite Low Boot hafiflik, rahatlık ve şıklığı bir arada sunarak, kullanıcılarına mükemmel bir ayakkabı deneyimi sunar.

Kullanıcı yorumları

  • "Bu ayakkabılar gerçekten harika! Hafiflikleri ve rahatlıkları beni şaşırttı. Her gün kullanmak için mükemmel bir seçim!"

  • "Ayaklarımı hiç yormayan ve adımlarımda destek sağlayan bu ayakkabılar, koşu ve spor yaparken harika performans sergiliyor. Kesinlikle tavsiye ederim!"

  • "X-Ray Speed Lite Low Bootlar sadece spor yaparken değil, günlük hayatta da şık görünüyor. Tarzınızı tamamlayacak ve ayağınızı rahat ettirecek bir seçim!"
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Amazon Puma

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