Fiyatı 2876 TL'ye düştü! Favoriniz haline gelecek Lacoste saatte 1000 TL indirim

Stilinizi ortaya koymanın en iyi yolu, sizi en iyi şekilde yansıttığınıza inandığınız aksesuarları tercih etmekten geçer. Erkek aksesuarları içinde her zaman özel bir yeri olan kol saatleri de sizi olduğunuzdan çok daha havalı gösterir. Siz de kaliteli bir kol saati ile kombinlerinizin havasını artırmak istiyorsanız Prime Day kapsamında indirimde olan Lacoste kol saatlerine göz atmalısınız. Tarzınızı yansıtacak ve şıklığınızı tamamlayacak Lacoste LAC2011227 modelindeki kısa süreli indirimi kaçırmayın!

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Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz: Lacoste LAC2011227 Erkek Kol Saati

Ürün özellikleri

Kasa Çapı: 42 mm

Kasa Kalınlığı: 9 mm

Kasa Şekli: Yuvarlak

Kasa Materyali: Çelik

Cam Özelliği: Mineral

Kadran Tipi: Analog

Kayış Tipi: Deri

Su Geçirmezlik: 3 ATM

Kullanıcılar ne diyor?

"Son derece şık bir saat. Beğendim, tavsiye ederim."

"Takım elbiselerimle de çok uyumlu, günlük spor kıyafetlerimle de. Ben sevdim."

"Fiyatını hak eden harika bir saat. Benim gibi Lacoste severler kaçırmasın."

Bu içerik 14 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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