HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 2876 TL'ye düştü! Favoriniz haline gelecek Lacoste saatte 1000 TL indirim

Fiyatı 2876 TL'ye düştü! Favoriniz haline gelecek Lacoste saatte 1000 TL indirim

14.07.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prime Day'e özel heyecan verici bir fırsat sizleri bekliyor! Lacoste LAC2011227 Erkek Kol Saati kısa süreliğine 1000 TL indirimle satışta! Hem klasik hem modern tasarımı ve dayanıklılığıyla sizleri büyüleyecek bu saate bir şans vererek kombinlerinizin havasını ikiye katlamaya var mısınız? İşte detaylar!

Fiyatı 2876 TL'ye düştü! Favoriniz haline gelecek Lacoste saatte 1000 TL indirim

Stilinizi ortaya koymanın en iyi yolu, sizi en iyi şekilde yansıttığınıza inandığınız aksesuarları tercih etmekten geçer. Erkek aksesuarları içinde her zaman özel bir yeri olan kol saatleri de sizi olduğunuzdan çok daha havalı gösterir. Siz de kaliteli bir kol saati ile kombinlerinizin havasını artırmak istiyorsanız Prime Day kapsamında indirimde olan Lacoste kol saatlerine göz atmalısınız. Tarzınızı yansıtacak ve şıklığınızı tamamlayacak Lacoste LAC2011227 modelindeki kısa süreli indirimi kaçırmayın!

Prime'ın ayrıcalıklı dünyasına katılmak ve Prime Day indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz: Lacoste LAC2011227 Erkek Kol Saati

Ürün özellikleri

  • Kasa Çapı: 42 mm
  • Kasa Kalınlığı: 9 mm
  • Kasa Şekli: Yuvarlak
  • Kasa Materyali: Çelik
  • Cam Özelliği: Mineral
  • Kadran Tipi: Analog
  • Kayış Tipi: Deri
  • Su Geçirmezlik: 3 ATM

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Son derece şık bir saat. Beğendim, tavsiye ederim."

  • "Takım elbiselerimle de çok uyumlu, günlük spor kıyafetlerimle de. Ben sevdim."

  • "Fiyatını hak eden harika bir saat. Benim gibi Lacoste severler kaçırmasın."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin, diğer Prime Day fırsatlarını keşfedin

Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan kozmetiğe Prime Day indirimlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Kullanıcıların gözdesi, ömür boyu garantili! Stanley'de büyük fırsat

Kullanıcıların gözdesi, ömür boyu garantili! Stanley'de büyük fırsat

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

 Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

 Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

 Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

 Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

 Outdoor ayakkabı herkese şart! İşte Prime Day indirimden kaçırmamanız gereken modeller

Outdoor ayakkabı herkese şart! İşte Prime Day indirimden kaçırmamanız gereken modeller

 Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

 Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
lacoste lacoste saat

İş birliği İçerikleri

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya %65'e varan indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Tümünü Gör
Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta indirimde

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta indirimde

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

Tümünü Gör
La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

La Roche, CeraVe, Vichy... En sevilen cilt bakım ürünlerinde indirim zamanı!

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Yüksek kullanıcı memnuniyeti! O airfryer Prime Day'e özel indirimde

Adidas çantada Prime Day fırsatı! 2500 TL indirimi kaçırmayın

Adidas çantada Prime Day fırsatı! 2500 TL indirimi kaçırmayın

Prime Day'e özel hırsızlık önleyici çantada 1840 TL indirim

Prime Day'e özel hırsızlık önleyici çantada 1840 TL indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Star Wars tutkunları buraya! LEGO indirimleri devam ediyor

Star Wars tutkunları buraya! LEGO indirimleri devam ediyor

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Çin, 2030'a kadar Ay'a insan göndermeyi planlıyor!

Çin, 2030'a kadar Ay'a insan göndermeyi planlıyor!

Endişeler gerçeğe dönüştü! Yapay zeka onlarca çalışanı işinden etti... "Zor ama gerekli"

Endişeler gerçeğe dönüştü! Onlarca çalışanı işinden etti

Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu! Amaç "evrenin gerçek doğasını anlamak"

Yapay zeka şirketini duyurdu! Adı...

Prime Day'den kaçırılmayacak kulaklık indirimleri! En sevilen modelleri sizin için seçtik

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu yaşandı? Kullanıcı raporları geldi...

Twitter çöktü mü? Kullanıcı raporları geldi

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gözdağı! İki MMA efsanesiyle antrenman fotoğrafı paylaştı

Elon Musk'a böyle gözdağı verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.