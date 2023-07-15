Casio'dan Lacoste'a her beğeniye uygun kol saatlerinde Prime Day indirimi

Zamanın en estetik sembollerinden biri olan kol saati, ihtiyacın ötesinde bir aksesuar. Kol saatlerinin görsel zenginliği ve zarafet dolu duruşları pek çok kombininizi tamamlamanızı sağlıyor. Böylece hem gündelik hayatın hem özel gün ve gecelerin önemli bir parçası hâline geliyor. Sizin için Prime Day indiriminden öne çıkan kol saati modellerini seçtik. Gelin, kalitesinin ve şıklığının yanı sıra indirimli fiyatıyla da dikkat çeken saatleri beraber inceleyelim.

1. Alışılmış ama çarpıcı: Tommy Hilfiger TH1710512 Erkek Kol Saati

Hasır kayış tipi ve gümüş rengiyle göz dolduran Tommy Hilfiger TH1710512 Erkek Kol Saati'nin kadranında da beyaz ve mavi renkleri kullanılarak sade ama şık duruşunu perçinleniyor. Bileklik türündeki dizaynıyla kolunuza estetik bir şekilde yerleşen ürün, analog türünde. 3 ATM su geçirmezlik özelliği bulunan kol saatinin kasa materyalinde çelik, kadran camında ise mineral malzeme tercih ediliyor. Saatin toplam ağırlığı ise 71 gram.

2. Rahat ve elastik: Versace VRSS-VSPEN1220 Kadın Kol Saati

Deri kayış tipiyle rahat ve esnek bir kullanım sunan Versace VRSS-VSPEN1220 Kadın Kol Saati, rose gold rengi kasası ve kadranında yer verilen taşlarla oldukça şık. Quartz'ın teknolojisinden güç alan kol saatinin kasa materyalinde çelik malzeme, kadran camında ise mineral cam kullanılıyor. Analog türündeki ürünün su geçirmezlik seviyesi ise 3 ATM. Kol saatinin kadran çapı 35, kasa kalınlığı 7.4, kayış genişliği de 18 milimetre ölçülerine sahip.

3. Zarif, sade ve şık: Casio LTP-1302D Kadın Kol Saati

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Gümüş renkteki kordonuyla şık bir duruş kazanan Casio LTP-1302D Kadın Kol Saati, klasik bir tasarım taşıyor. Ürünün kayışı gümüş renkli çelikten üretiliyor. Kadran renginde ise siyah renk tercih ediliyor. Kadranında aynı zamanda takvime de yer veren ürünün su geçirmezlik seviyesi de 5 ATM. İyon kaplama kasaya sahip analog saat 30,2 milimetre kasa çapına sahip.

4. Mavinin göz kamaştıran duruşu: Romanson TM8A49MMURA46R Kol Saati

Hasır örgü tarza sahip kordonuyla klasik çizgilerin dışına çıkan Romanson TM8A49MMURA46R Kol Saati, hem erkeklerin hem kadınların kullanımı için son derece uygun. Kadran içinde mavi renk tercih edilen saat, kristal cam materyali kullanılarak darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı hâle getiriliyor. Ürün aynı zamanda 3 ATM su geçirmezlik seviyesine ve takvim özelliğine sahip.

5. Teknolojiden mahrum kalmak istemeyenlere: General Mobile GM Watch

Android işletim sisteminden güç alan General Mobile GM Watch, güç tüketimini optimize ederek 10 günlük pil süresi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik bir ekrana sahip olan ürün, Bluetooth ile telefonunuza bağlanıyor. Toplamda 12 farklı spor modu bulunduran kol saati, egzersiz ve sağlık verilerinizi kesintisiz bir şekilde takip ediyor. Saatin batarya kapasitesi ise 300 mAh.

6. Spor ve modern tasarım: Casio MW-610H-2AVDF Kol Saati

Silikon kayışlı kordonu bulunan Casio MW-610H-2AVDF Kol Saati'nin kasasında plastik malzeme kullanıyor. Ağırlıklı olarak mavi ve siyah rengi buluşturan kol saati oldukça spor bir tarza sahip. 10 yıllık pil ömrü ile uzun süreli bir kullanım vadeden ürün, 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği taşıyor. 50 gram ağırlığında ve organik cam malzemeye sahip.

7. Klasiğin cazibesi: Romanson RM0B15LLRRMS6R Kadın Kol Saati

Kordonunda ve kasasında rose gold renk tercih eden Romanson RM0B15LLRRMS6R kol saati, son derece hafif olmasıyla rahatlık bir kullanım deneyimi sunuyor. Çelik metal malzeme kullanan ürün, yuvarlak kasaya ve analog kadrana sahip. Mineral camla üretilen ürünün su geçirmezlik seviyesi 3 ATM. Quartz mekanizmaya sahip ve 31-35 milimetre ölçülerinde. Ürünün kadranındaki taşlar her kombininize şıklık katmaya aday.

8. Ahenkle dans eden bir şıklık: Lacoste LAC2001142 Kadın Kol Saati

Zarafet dolu tasarımını rose gold ve siyah rengin uyumu ile birleştiren Lacoste LAC2001142 Kadın Kol Saati, 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Ürünün kayışında ve kasa materyalinde çelik, kadran camında da mineral malzeme kullanılıyor. Klasik bir dizaynla tasarlanan kol saati, analog türünde. Quartz teknolojisiden güç alan saat; 32 mm kasa çapında, 12 cm kayış genişliğinde ve 65 gram.

9. Estetik görünüm için: Nine West NW-2098CHGB Kadın Kol Saati

Bileklik tarzında dizayn edilen Nine West NW-2098CHGB Kadın Kol Saati'nde altın rengi egemen. Quartz teknolojisinden beslenen ürünün kordon ve kasasının dışında da altın renginin tonlarına başvuruluyor. Yuvarlak kasa şekline sahip olan kol saatinde metal malzeme kullanıyor. Ürün yalnızca 1 adet pil yardımıyla çalışıyor, 7.09 gram ağırlığında ve 36 mm kasa çapında.

10. Spor modellerden vazgeçmeyenlere: Skechers SR1032 Erkek Kol Saati

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Sportif bir tarz sunan Skechers SR1032 Erkek Kol Saati, mavi ve siyah renkleri uyumlu bir şekilde harmanlayarak şık bir görünüm kazanıyor. Alarm, kronometre ve geri sayım gibi ekstra özelliklerle donatılan ürün, dijital saat türünde. Polikarbonat kılıflı ve 50 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip. Ürünün toplam ağırlığı ise 100 gram.

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