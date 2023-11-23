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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Aslıhan Güner'de estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Aslıhan Güner'de estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

23.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Kadıoğlu' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu. Aslıhan Güner'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Kızıl Elma, Kehribar, Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok beğenilen ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı.

Aslıhan Güner 1

Herkesin doğal güzel sandığı Aslıhan Güner'in eski halini görenler inanamadı. Aslıhan Güner'in yıllar önceki haline 'Ten rengi bile değişmiş', 'Göz kapağı ve dudaklar kesinlikle yaptırılmış', 'Değişimin böylesi', 'Doğal güzel sanıyordum' gibi yorumlar yapıldı.

Aslıhan Güner estetiksiz 2

Aslıhan Güner 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Aslıhan Güner estetiksiz 1

Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçti.

Aslıhan Güner 2

9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlendi. 35 yaşındaki ünlü oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aslıhan Güner 5

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