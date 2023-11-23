Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Aslıhan Güner'de estetik harikası çıktı! Eski halini görenler inanamadı

Kızıl Elma, Kehribar, Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok beğenilen ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı.

Herkesin doğal güzel sandığı Aslıhan Güner'in eski halini görenler inanamadı. Aslıhan Güner'in yıllar önceki haline 'Ten rengi bile değişmiş', 'Göz kapağı ve dudaklar kesinlikle yaptırılmış', 'Değişimin böylesi', 'Doğal güzel sanıyordum' gibi yorumlar yapıldı.

Aslıhan Güner 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçti.

9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlendi. 35 yaşındaki ünlü oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.









